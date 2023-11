GNW-Adhoc: Smart City Expo Doha 2023 konzentriert sich auf Daten, Konnektivität und Nachhaltigkeit zur Verbesserung der Zukunft der Städte

^BARCELONA, Spanien, Nov. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die katarische Hauptstadt

wird vom 29. bis 30. November Gastgeber der dritten Ausgabe der führenden Veranstaltung für urbane Innovation in der Region sein. Unter dem Motto ?A World of Data: Connecting People, Elevating Lives" (Eine Welt voller Daten: Menschen vernetzen, Leben verbessern) wird die Smart City Expo Doha (SCE Doha) die Debatte über nachhaltige Stadtentwicklung und die Bedeutung von Daten beim Aufbau intelligenterer, lebenswerterer Städte anführen. Organisiert vom katarischen Ministerium für Kommunikation und Informationstechnologie (MCIT), ist die SCE Doha ist eine Veranstaltung des Smart City Expo World Congress und der Fira Barcelona International. Die Veranstaltung mit mehr als 70 Rednern, über 100 vertretenen Ländern und 40 Unternehmen und Organisationen findet im Rahmen der Internationalen Gartenbauausstellung von Katar statt, die im Al-Bidda Park abgehalten wird. Im Mittelpunkt der Smart City Expo Doha 2023 steht eine Konferenz mit mehr als 70 Experten, darunter Renée Cummings, Gründerin & CEO, Urban AI, Columbia University Community Scholar, Ott Velsberg, Chief Data Officer der estnischen Regierung, und Frans-Anton Vermast, Strategieberater & Internationaler Smart City Botschafter in den Niederlanden, die ihre Visionen zu vier Hauptthemen vorstellen werden: Grüne städtische Umgebungen, digitale Verwaltung, kognitive Städte und lebenswerte Orte. Die 40 Unternehmen, Partner und Sponsoren werden ihre neuen Produkte und Lösungen auf dem Gebiet der urbanen Innovation sowohl auf dem Kongress als auch im Networking-Bereich vorstellen, der die Handelsbeziehungen, beruflichen Kontakte und Geschäftsmöglichkeiten zwischen den teilnehmenden Unternehmen und den Besuchern fördern wird. Die Smart City Expo Doha ist Teil der Internationalisierungsstrategie des Smart City Expo World Congress, der weltweit führenden Ausstellung für intelligente Städte und urbane Lösungen, die jährlich von der Fira de Barcelona organisiert wird und im vergangenen November zum 13. Mal veranstaltet wurde. In diesem Sinne wurden 2023 Auslandsausgaben in Argentinien, Brasilien, Kolumbien, den Vereinigten Staaten, Mexiko und China organisiert. Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: Salvador Bilurbina E-Mail: sbilurbina@firabarcelona.com Telefon: +34628162674 Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7f3b1a4d- 98f0-449f-802e-4227efcb87b8 °