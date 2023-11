Was ist los bei Bayer? Und: Microsoft, Vonovia, Cisco, Intel, McDonald’s und Coca-Cola - Charttechnik mit Harald Weygand

Jahresendrally mit kleiner Delle. Es stehen spannende Restwochen 2023 an.

Jahresendrally mit kleiner Delle. Es stehen spannende Restwochen 2023 an. Trader Harald Weygand analysiert in der heutigen Sendung Rendezvous mit Harry, wie gewohnt, zunächst den DAX. Danach geht es an die Aktien. Und hier aus aktuellem Anlass: Bayer. Aus der Community kommt die Frage nach der Zukunft deutscher Immobilienaktien. Harry schaut auf Vonovia & Co. Dann der Blick in die USA: Intel, Cisco, McDonald’s, Coca-Cola, sowie Microsoft nach den OpenAI-Unruhen werden von Harry analysiert. Und – falls noch Zeit – folgt ein blick auf ASML, Oracle und Arista. Rendezvous mit Harry, heute LIVE auf YouTube um 19 Uhr.

