IRW-News: Aspermont Limited: Joint Venture von Aspermont Blue Horseshoe Ventures Pty Ltd

IRW-PRESS: Aspermont Limited: Joint Venture von Aspermont Blue Horseshoe Ventures Pty Ltd

Blue Horseshoe Ventures Pty Ltd (BHV), ein Joint Venture, an dem Aspermont (ASX:ASP, FRA:00W) ein Gründungsgesellschafter ist, hat am 16. August 2023 die freiwillige Zwangsverwaltung eingeleitet. Herr Kimberley Stuart Wallman und Herr Gregory Paul Quin, eingetragene Liquidatoren, Wirtschaftsprüfer und Partner von HLB Mann Judd Insolvency WA, wurden gemäß Para. 436A des Corporations Act 2001 gesamtschuldnerisch zu Verwaltern des Unternehmens bestellt.

Im Anschluss an die Gläubigerversammlung am 21. November 2023 stimmten die Gläubiger einem Gesellschaftsvertrag (Deed of Company Arrangement/DOCA) zu, in dessen Rahmen die Kontrolle über das Unternehmen wieder an die Geschäftsführer von BHV zurückgegeben wird.

Weitere Einzelheiten zur Rolle von BHV und Aspermont werden voraussichtlich in den nächsten 7 bis 14 Tagen bekanntgegeben.

Diese Mitteilung wurde vom Board of Directors freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Aspermont Limited

Alex Kent, Managing Director +44 207 216 6060

David Straface, Company Secretary +61 411 251 136

Über Aspermont

Aspermont ist der führende Mediendienstleister für den globalen Rohstoffsektor. Aspermont hat ein kommerzielles XaaS-Modell für B2B-Medien entwickelt, das hochwertige Inhalte an ein wachsendes globales Publikum vertreibt. Dieses vielseitige Modell kann skaliert werden, um neue Geschäftsbereiche in neuen Ländern und Sprachen zu bedienen. Da das globale (zahlende) Publikum von Aspermont weiter wächst, eröffnen sich neue Möglichkeiten, um Aspermonts umfangreiche Datenbankdaten zu monetarisieren. Diese Möglichkeiten werden mit der Erweiterung des Wissenskapitals und der Fähigkeiten der Gruppe durch die Einstellung neuer Mitarbeitender in Angriff genommen.

Aspermont ist an der Australischen Börse gelistet, wird an der Frankfurter Börse gehandelt und ist auch an Tradegate und anderen deutschen Regionalbörsen notiert. Das Unternehmen hat Niederlassungen im Vereinigten Königreich, in Australien, Brasilien, den USA, Kanada, Singapur und auf den Philippinen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.aspermont.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72740

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72740&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU000000ASP3

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.