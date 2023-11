Silber - Aufgestaute Bewegungsdynamik?

Im bisherigen Jahresverlauf pendelt der Silberpreis in engen Grenzen zwischen 20 USD auf der Unter- und gut 26 USD auf der Oberseite seitwärts. Die Geduld von Anlegerinnen und Anlegern wird also auf eine harte Geduldsprobe gestellt. Übergeordnet verschlimmert sich die Situation sogar noch. So tritt das Edelmetall seit mehr als drei Jahren auf der Stelle, während es unter dem Strich sogar auf dem Niveau des Jahres 2010 notiert. Eine derart bewegungsarme Phase hat in der Vergangenheit oftmals den Grundstein für den nächsten Trendimpuls gelegt. Charttechnisch kam es im Oktober zu einem lehrbuchmäßigen Test der langfristigen 200-Monats-Linie (akt. bei 20,39 USD), ehe die anschließende Erholung das Edelmetall wieder über die Widerstände in Form der Ichimoku-Wolke, eines weiteren Ichimoku-Widerstandes (22,24 USD) sowie der oberen Begrenzung einer vermeintlichen Flaggenkorrektur (akt. bei 22,63 USD) hievte. Nachhaltig neues Aufwärtsmomentum dürfte aber vor allem ein Anstieg über die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei 26 USD auslösen. Das Entladen der aufgestauten Bewegungsdynamik sollte im Erfolgsfall schnell die Mehrjahreshochs bei 30 USD wieder in den Mittelpunkt rücken.

Silber (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.