Urban Outfitters: Im Grunde nichts Neues

Der Blick zurück auf das Handelsgeschehen seit mindestens 2018 zeigt die Aktie in einer volatilen Handelsspanne zwischen grob 12,33 und in der Spitze 48,92 US-Dollar mit immer kleiner werdenden Ausschlägen. Aktuell befindet sich die Aktie in der oberen Hälfte der Spanne, wird aber durch einen seit 2018 bestehenden Abwärtstrend begrenzt. Das vorgelegte Zahlenwerk drückt den Kurs derzeit deutlich, eine Auflösung der laufenden Schiebephase ist dadurch allerdings auch nicht zu erwarten. Erst wenn eine der übergeordneten Trendverläufe tatsächlich getriggert wird, dürften größere Impulse bei Urban Outfitters aufkommen.

EMA 200 im Fokus

Vorbörslich wird der Start von Urban Outfitters um 33,80 US-Dollar taxiert, sollte sich die Abwärtstendenz fortsetzen, käme als Nächstes ein Test des 200-Wochen-Durchschnitts bei 29,57 US-Dollar ins Spiel. Darunter müsste die Horizontalunterstützung aus dem Frühjahr um 25,43 US-Dollar als Support einspringen. Dieses Szenario würde sich entsprechend gut für ein kurzzeitiges Short-Investment anbieten. Auf der Oberseite gilt es dagegen den seit 2018 bestehenden Abwärtstrend durch einen Kurssprung mindestens über 37,75 US-Dollar zu knacken, in der Folge könnten dann Gewinne an 42,03 US-Dollar generiert werden. Dieser Fall hätte allerdings mittelfristige Auswirkungen auf den Kursverlauf und könnte im weiteren Verlauf wieder frische Mehrjahreshochs hervorbringen.