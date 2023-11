Widerstand: 16.000 16.100 Unterstützung: 15.800 15.600

Rückblick:

Der deutsche Leitindex verharrt auch heute Vormittag in einer extrem engen Handelsspanne. Weder Bullen noch Bären können derzeit irgendwelche nachhaltigen Akzente setzen. Die im Wochenverlauf mehrfach beschriebene "Dürreperiode" für Trader hält unverändert an.

Ausblick:

Die ATR (Average True Range) im Vier-Stundenchart - eine Volatilitätskennzahl, welche die durchschnittliche Schwankungsbreite innerhalb einer bestimmten Zeiteinheit angibt, ist auf 56 Punkte gefallen. Das ist der tiefste Wert seit November 2021. Die gestrige Einschätzung steht daher auch heute komplett unverändert - es hat sich nichts geändert:

"Die charttechnische Hürde im Bereich der viel beachteten 16.000-Punkte-Marke hat der Dax heute Vormittag annähernd erreicht. Somit muss nun zunehmend mit technisch bedingtem Verkaufsinteresse gerechnet werden; vorausgesetzt es gelingt kein Stundenschlusskurs oberhalb der 16.000 Punkte.

Unterhalb dieser runden Marke ist für die kommenden Stunden und Tage tendenziell der Beginn einer technischen Korrektur der jüngsten Rallybewegung in den Bereich 15.500 bis 15.600 Punkte wahrscheinlich. Ein Stundenschlusskurs oberhalb von 16.000 Punkten würde dieses Szenario zunächst negieren."

Quelle: Tradingview

