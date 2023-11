DEUTSCHE TELEKOM - Vorsicht an diesem Kurswiderstand!

Deutsche Telekom AG - WKN: 555750 - ISIN: DE0005557508 - Kurs: 21,800 € (XETRA)

Seit der stock3-Plus-Analyse vom 30. Oktober hat sich bei der Aktie der Deutschen Telekom viel getan. Der Ausbruch über das untergeordnete Kursziel bei 21,21 EUR hat seine Wirkung gezeigt und den Wert schon fast an den nächsthöheren Widerstandsbereich bei rund 22,00 EUR katapultiert.

Dort trifft nicht nur der klassische Widerstand bei 22,18 EUR auf die heranstürmenden Bullen, sondern auch ein Kursziel bei 21,98 EUR, das sich auf die Erholungsphase von August bis September bezieht.

Nahe Hürde dürfte Korrektur auslösen

Entsprechend könnte die Rally seit Oktober an dieser Stelle zunächst abebben und in eine Korrektur bis 21,14 EUR übergehen. Auf diesem Kursniveau könnten die Bullen erneut zuschlagen und die Aktie wieder an die Barrieren um 22,00 EUR antreiben. Oberhalb von 22,18 EUR bestünde später die Chance, den Wert bis 23,12 EUR, dem zentralen Hoch aus dem April diesen Jahres, zu kaufen.

Korrekturen bis 21,14 EUR müsste man also in der aktuellen Konstellation einplanen. Bärisch wäre dagegen erst ein Bruch der Unterstützung bei 20,98 EUR, der eine Korrektur in Richtung der 20,15-EUR-Marke auslösen würde.

Deutsche Telekom Aktie Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)