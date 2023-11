EQS-News: Bitcoin Group SE ergreift Maßnahmen zur Verbesserung des Meldewesens

EQS-News: Bitcoin Group SE / Schlagwort(e): Stellungnahme

Bitcoin Group SE ergreift Maßnahmen zur Verbesserung des Meldewesens



29.11.2023

Bitcoin Group SE ergreift Maßnahmen zur Verbesserung des Meldewesens Herford, 29. November 2023 – Die Bitcoin Group SE (ISIN DE000A1TNV91) nimmt Stellung zu den von der Finanzaufsicht BaFin festgestellten Mängeln bei der Erfüllung von Sorgfaltspflichten und beim Verdachtsmeldewesen der zur Bitcoin Group gehörenden futurum bank AG. Entgegen der fälschlichen Darstellung in der Presse handelt es sich hierbei um eine Anordnung der Mängelbeseitigung aus dem Jahresabschlussprüfbericht 2022. Konkret geht es um interne Sicherungsmaßnahmen in der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die Bitcoin Group SE und die futurum bank AG haben bereits im laufenden Geschäftsjahr verschiedene Maßnahmen eingeleitet, um die aufsichtsrechtlichen Anforderungen innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens zu erfüllen und arbeiten eng mit der BaFin zusammen. Ziel ist es, die identifizierten Mängel zeitnah zu beseitigen. Die Bitcoin Group weist ausdrücklich darauf hin, dass es zum jetzigen Zeitpunkt keine Anhaltspunkte für Rechtsverstöße im Hinblick auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung innerhalb der Gruppe gibt. Das operative Geschäft ist durch die Mängelanzeige der BaFin nicht beeinträchtigt. Zudem wurden keinerlei Geldbußen wegen Ordnungswidrigkeiten oder sonstige Auflagen gegen die futurum bank AG verhängt. „Wir arbeiten aktiv mit der BaFin zusammen, um die angemahnten Schwachstellen bei den internen Prozessen, die mit dem Wachstum des Unternehmens in den zurückliegenden Jahren nicht mithalten konnten, zeitnah abzustellen. Wir begrüßen die Einlassung der BaFin und legen großen Wert auf die Erfüllung der regulatorischen Maßnahmen, da wir darin einen erheblichen Wettbewerbsvorteil gegenüber internationalen Wettbewerbern sehen“, sagt Marco Bodewein, Vorstand der Bitcoin Group SE.

Über die Bitcoin Group SE:

Die Bitcoin Group SE ist eine Holding mit Schwerpunkt auf innovativen und disruptiven Geschäftsmodellen und Technologien aus den Bereichen Cryptocurrency und Blockchain. Die Bitcoin Group SE hält 100 % der Anteile an der futurum bank AG, die unter Bitcoin.de einen Handelsplatz für die digitalen Währungen Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Litecoin, Dogecoin, Tron, Solana und Ripple betreibt, sowie 50 % der Anteile an der Sineus Financial Services GmbH, einem von der BaFin beaufsichtigten Finanzdienstleister. Die Bitcoin Group SE ist im Primärmarkt der Börse Düsseldorf sowie an allen anderen Deutschen Wertpapierbörsen und XETRA notiert (Börsenkürzel: ADE, ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9). Mehr Informationen zur Bitcoin Group SE erhalten Sie unter bitcoingroup.com.

Über Bitcoin.de:

Bitcoin.de ist ein in Deutschland zugelassener Handelsplatz für Kryptowerte und mit mehr als 1.000.000 registrierten Nutzern zugleich einer von Europas größten Krypto-Marktplätzen. Nach über 10-jährigem Betrieb steht Bitcoin.de im Ruf, einer der sichersten Krypto-Handelsplätze weltweit zu sein. Da die Nutzer keine Euro auf ein Treuhandkonto überweisen, sondern bequem von ihrem Bankkonto aus bezahlen, sind die zum Handel verwendeten Euro sogar einlagengesichert. Die von Bitcoin.de verwalteten Kryptowährungen werden zu 98 % in sicheren Cold Wallets gehalten. Als erster und weltweit bisher einziger Bitcoin-Handelsplatz lässt Bitcoin.de die Kundenguthaben einmal jährlich durch eine öffentlich-rechtlich bestellte deutsche Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (aktuelle Prüfung zum Stichtag 22. November 2022) prüfen. Der einzigartige Expresshandel erlaubt es, den Handel so schnell wie auf einer Börse abzuwickeln. Neben Bitcoin (BTC) können auf Bitcoin.de Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin Gold (BTG), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE), Tron (TRX), Solana (SOL) und Ripple (XRP) gegen Euro gehandelt werden.

Kontakt:

Bitcoin Group SE

Marco Bodewein

Luisenstraße 4

32052 Herford

E-Mail: ir2023@bitcoingroup.com

Telefon: +49.5221.69435.20

Telefax: +49.5221.69435.25

Website: www.bitcoingroup.com Investor Relations Kontakt:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel.: +49.89.1250903-30

E-Mail: sh@crossalliance.de

Website: www.crossalliance.de

