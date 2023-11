GNW-Adhoc: Dritte Smart City Expo Doha wird morgen eröffnet

^BARCELONA, Spanien, Nov. 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Von Mittwoch bis Donnerstag wird die Hauptstadt von Katar mit der Eröffnung der dritten Smart City Expo Doha, der führenden Smart-City-Veranstaltung der Region, die im Al Bidda Park stattfindet, erneut zum Zentrum der Innovation für urbane Entwicklung. In ihrem dritten Jahr bringt die SCE Doha 70 lokale und internationale Referentinnen und Referenten aus mehr als 80 Ländern zusammen. Ziel der Veranstaltung ist es, Innovationen zu fördern und bahnbrechende Technologien für die Gestaltung der urbanen Zukunft nutzbar zu machen. Die SCE Doha findet vor Ort im Al-Bidda Park statt. Zusätzlich wird die Veranstaltung live auf der Plattform Tomorrow.city (https://www.tomorrow.city/) gestreamt. Die vom katarischen Ministerium für Kommunikation und Informationstechnologie (Qatar Ministry of Communications and Information Technology, MCIT) organisierte SCE Doha ist eine Veranstaltung des Smart City Expo World Congress und der Fira Barcelona International, die vom 29. bis 30. November im Rahmen der Internationalen Gartenbauausstellung von Katar stattfindet. Unter dem Motto ?A World of Data, Connecting People, Elevating Lives" (?Eine Welt der Daten, Menschen verbinden, Leben verbessern") widmet sich die SCE Doha der grundlegenden Rolle von Daten, Konnektivität und Technologie beim Aufbau intelligenterer, nachhaltigerer und für die Bevölkerung lebenswerterer Städte. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem transformativen Potenzial von Spitzentechnologien. Während der zweitägigen Veranstaltung werden die 70 Referentinnen und Referenten mehr als zwanzig Sitzungen zu vier Schwerpunktthemen abhalten: Grüne Stadtentwicklung, digitale Verwaltung, kognitive Städte und lebenswerte Orte. Rund vierzig führende Unternehmen und Organisationen wie Ooredoo, QNB, Meeza, Mshreib Properties, Malomatia, Huawei, Deloitte und Google Cloud werden ebenfalls dabei sein und ihr Wissen sowie ihre neuartigen und inspirierenden Ideen zur intelligenten Stadtentwicklung erläutern und mit den Teilnehmenden diskutieren. Außerdem werden verschiedene Projekte, Initiativen und Lösungen für eine innovativere, nachhaltigere und inklusivere Zukunft von Städten vorgestellt. Die Smart City Expo Doha ist Teil der Internationalisierungsstrategie des Smart City Expo World Congress, der weltweit führenden Messe für intelligente Stadtentwicklung und urbane Lösungen, die jährlich von der Fira de Barcelona organisiert wird und im vergangenen November zum 13. Mal stattfand. Weitere internationale Ausgaben der Messe fanden im Jahr 2023 in Argentinien, Brasilien, Kolumbien, den Vereinigten Staaten, Mexiko und China statt. Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: Salvador Bilurbina E-Mail: sbilurbina@firabarcelona.com Telefon: +34628162674 Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/75f33445-f865-49ce-aebe- e5071dad07ef °