IRW-News: Sibanye Stillwater: Sibanye-Stillwater beginnt mit der Neuausrichtung seiner PGM-Betriebe in den USA auf eine niedrigere Kostenstruktur zur Sicherung der betrieblichen Nachhaltigkeit

IRW-PRESS: Sibanye Stillwater: Sibanye-Stillwater beginnt mit der Neuausrichtung seiner PGM-Betriebe in den USA auf eine niedrigere Kostenstruktur zur Sicherung der betrieblichen Nachhaltigkeit

Johannesburg, 29. November 2023: Sibanye-Stillwater (JSE: SSW und NYSE: SBSW) (https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/) teilt den Stakeholdern mit, dass das Unternehmen heute seine Mitarbeiter und Auftragnehmer darüber informiert hat, dass es eine Umstrukturierung seiner US-amerikanischen PGM-Betriebe durchführen wird, um die Betriebs- und Kapitalkostenstruktur zu senken und die Nachhaltigkeit in einem Umfeld niedrigerer Palladiumpreise zu gewährleisten.

Die Umstrukturierung folgt auf eine erste Neupositionierung im sich verändernden makroökonomischen Umfeld, die im Juli 2022 angekündigt wurde (https://www.sibanyestillwater.com/features/2022/us-pgm-operations-review/). Der anschließend erwartete Rückgang des Palladiumpreises und die Auswirkungen des anhaltenden inflationären Kostendrucks in den Betrieben machen eine Reduzierung der Kostenstrukturen erforderlich.

Die Umstrukturierung wird voraussichtlich etwa 100 Mitarbeiter von Sibanye-Stillwater betreffen, von denen die meisten in der Stillwater-Mine beschäftigt sind, während sich der Rest auf die East Boulder-Mine, den Columbus Metallurgical Complex und die Columbus-Büros sowie auf entfernte Arbeitsorte verteilt. Dies folgt dem Abbau von etwa 20 Arbeitsplätzen seit Anfang Oktober 2023. Eine beträchtliche Anzahl von Vertragsarbeitern, die nicht zu den wesentlichen Dienstleistungen gehören, wird ebenfalls betroffen sein, wobei etwa 187 Vertragsarbeiter (69 % der derzeitigen primären Bergbauvertragsarbeiter) an allen Standorten betroffen sind.

Es wird nicht erwartet, dass die Umstrukturierung die derzeitige 2E-Minenproduktion oder die Recycling-Produktion wesentlich beeinträchtigt, aber sie wird zu deutlich niedrigeren Kosten und Kapitaleinsatz führen.

Neal Froneman, CEO von Sibanye-Stillwater, kommentierte: Wir haben entschiedene Maßnahmen ergriffen, um die Kosten in den US-amerikanischen PGM-Betrieben zu senken, damit wir die Nachhaltigkeit dieser langlebigen Betriebe in einer schwierigen Zeit mit niedrigeren PGM-Preisen als erwartet gewährleisten können. Diese Entscheidung haben wir nicht leichtfertig getroffen, und wir werden in dieser schwierigen Zeit offen und ehrlich mit den betroffenen Stakeholdern sprechen.

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallkonzern mit einem breit gefächerten Portfolio von Betrieben und Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist außerdem einer der weltweit führenden Anbieter von autokatalytischem PGM-Recycling und hält Beteiligungen an führenden Betrieben zur Aufbereitung von Bergbaurückständen.

Sibanye-Stillwater hat sich als einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium und Rhodium etabliert und ist auch ein erstklassiger Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und raffiniert Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Der Konzern hat vor Kurzem damit begonnen, sein Asset-Portfolio auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen auszuweiten und zu diversifizieren und verstärkt seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau und die Diversifizierung seiner Recycling-Betriebe und der Betriebe zur Wiederaufbereitung von Aufbereitungsrückständen (Tailings) weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

Kontakt Investor Relations:

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

James Wellsted

Executive Vice President: Investor Relations and Corporate Affairs

Tel: +27 (0) 83 453 4014

Website: www.sibanyestillwater.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sibanye-stillwater

Facebook: https://www.facebook.com/SibanyeStillwater

YouTube: https://www.youtube.com/@sibanyestillwater/videos

X: https://twitter.com/SIBSTILL

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Sibanye Stillwater Limited

Incorporated in the Republic of South Africa

Registration number 2014/243852/06

Share codes: SSW (JSE) and SBSW (NYSE)

ISIN - ZAE000259701

Issuer code: SSW

(Sibanye-Stillwater,the Company and/or the Group)

Registered Address:

Constantia Office Park

Bridgeview House Building 11 Ground Floor

Cnr 14th Avenue & Hendrik Potgieter Road

Weltevreden Park 1709

Postal Address:

Private Bag X5 Westonaria 1780

Tel +27 11 278 9600 Fax +27 11 278 9863

Website: www.sibanyestillwater.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbour"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie "werden", "würden", "erwarten", "prognostizieren", "potenziell", "können", "könnten", "glauben", "anstreben", "antizipieren", "anvisieren", "schätzen" und Wörter mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet sein.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich, unter anderem, derjenigen, die sich auf die zukünftigen Geschäftsaussichten von Sibanye-Stillwater Limited ("Sibanye-Stillwater"), die Finanzlage, die Produktions- und Betriebsprognosen, klima- und ESG-bezogene Aussagen, Ziele und Kennzahlen, Geschäftsstrategien, Pläne und Ziele des Managements für zukünftige Betriebe und die Fähigkeit, laufende und zukünftige Akquisitionen abzuschließen oder erfolgreich zu integrieren, beziehen, sind notwendigerweise Schätzungen, die das beste Urteil der Geschäftsleitung von Sibanye-Stillwater widerspiegeln. Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht auf solche Aussagen zu verlassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele schwer vorhersehbar sind und im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle von Sibanye-Stillwater liegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Resultate wesentlich von den historischen Ergebnissen oder von den zukünftigen Ergebnissen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, abweichen. Folglich sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren betrachtet werden, einschließlich derer, die in Sibanye-Stillwaters integriertem Bericht 2022 und dem Jahresbericht auf Formular 20-F aufgeführt sind, der am 24. April 2023 bei der United States Securities and Exchange Commission eingereicht wurde (SEC File Nr. 333-234096). Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Bekanntmachung. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren (außer in dem gesetzlich vorgeschriebenen Umfang).

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72820

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72820&tr=1

