MTU - Es wäre sensationell!

MTU Aero Engines AG - WKN: A0D9PT - ISIN: DE000A0D9PT0 - Kurs: 187,750 € (XETRA)

Die Hiobsbotschaften rund um fehlerhafte Triebwerksteile beim Hersteller RTX hatten im September auch die Aktie von MTU in Mitleidenschaft gezogen. Damals war der DAX-Wert bis an das Kursziel- und Unterstützungsgebiet um 158,27 EUR implodiert. Die Zone konnte allerdings zunächst für eine dreiecksförmige Konsolidierung und nach deren Auflösung für eine steile Erholung genutzt werden.

Dieser Anstieg erreicht jetzt den Widerstandsbereich von 185,38 bis 187,26 EUR, von dem die Aktie am Montag leicht nach unten abprallte. Auf der Basis der bisherigen Erholung und ihrer internen Zielmarken müsste man einen Anstieg über 190,30 EUR abwarten, um von einem gelungen Ausbruch und einem neuen Kaufsignal sprechen zu können. Damit wäre aber auch der Weg für Zugewinne an die zentrale Barriere bei 119,80 EUR frei. Wird die Marke später ebenfalls überwunden, könnte die Erholung in den nächsten Wochen sogar wieder bis 215,90 EUR führen.

Abgaben unter das gestrige Tief bei 184,35 EUR würden die Käufer dagegen bereits unter Druck setzen. Nach einer Korrektur bis 174,35 EUR und die dort verlaufende mittelfristige Aufwärtstrendlinie könnte es allerdings zu einem weiteren Angriff auf die Zone um 187,00 EUR kommen.

MTU Aktie Chartanalyse (Tageschart)

