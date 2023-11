PAYPAL - Jetzt ganz genau beobachten!

PayPal Holdings Inc. - WKN: A14R7U - ISIN: US70450Y1038 - Kurs: 58,470 $ (Nasdaq)

Das alte Jahrestief aus dem Mai bei 58,95 USD bildet die zentrale Hürde im Rahmen der laufenden Kurserholung. Der erste Angriff auf diese Preismarke scheiterte Mitte November, jetzt läuft der nächste Versuch. Auffällig sind hierbei die stark erhöhten Handelsumsätze, immerhin die höchsten seit dem Kurssprung nach den Zahlen am 2. November.

Die Paypal-Aktie sollte nun nicht mehr aus den Augen gelassen werden, es könnte in Kürze zu einer mittelfristigen Weichenstellung kommen. Wie man die Aktie jetzt handeln könnte und wo Chancen und Risiken liegen, wurde in der vergangenen Woche in folgender Analyse besprochen. Sie ist brandaktuell:

PAYPAL - Ein erster Schritt zur Trendwende!

Paypal-Aktie Chartanalyse

Auch interessant:

MTU - Es wäre sensationell!

(© stock3 2023 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)