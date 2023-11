EQS-News: Wolftank Group sichert sich Millionenauftrag für zukunftsweisende Wasserstoff-Zugbetankung in Norditalien

EQS-News: Wolftank-Adisa Holding AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Vertrag

Wolftank Group sichert sich Millionenauftrag für zukunftsweisende Wasserstoff-Zugbetankung in Norditalien



30.11.2023 / 11:42 CET/CEST

Presseaussendung Innsbruck, 30. November 2023

Wolftank Group sichert sich Millionenauftrag für zukunftsweisende Wasserstoff-Zugbetankung in Norditalien

Die auf Energie- und Umwelttechnologien spezialisierte Wolftank Group (Wolftank-Adisa Holding AG, ISIN: AT0000A25NJ6) hat einen Großauftrag von Siram Veolia erhalten, um eine Wasserstoff-Betankungs-Infrastruktur für eine Eisenbahngesellschaft in der Nähe des Iseo-Sees in Norditalien zu planen und zu bauen. Das Gesamtvolumen der Ausschreibung der Eisenbahngesellschaft betrug EUR 19,5 Mio. Dieser bedeutende Auftrag von Siram Veolia ist ein weiterer Meilenstein für das wachsende Portfolio der Wolftank Group im Bereich der Betankung öffentlicher Verkehrsmittel.

Nach dem Großauftrag von TPER - einem italienischen Nahverkehrsunternehmen - für die Betankung von Wasserstoffbussen in der Region Emilia Romagna, stellt die Wolftank Group damit erneut ihre führende Position und Innovationskraft bei Wasserstoff-Betankungslösungen unter Beweis. Das neue Projekt umfasst die Planung und den Bau einer hochmodernen Wasserstoff-Betankungsanlage für Züge, die mit den fortschrittlichen Technologien und Softwarelösungen der Wolftank Group ausgestattet ist. Der erste wasserstoffbetriebene Zug wird voraussichtlich 2024 ausgeliefert, fünf weitere Züge sollen bis zum Frühjahr 2025 in Betrieb gehen. Die Anlage soll im April 2025 voll betriebsbereit sein.

Mit ihrer langjährigen Erfahrung hat sich die Wolftank Group als europäischer Pionier im Bereich der Wasserstoff-Betankungsinfrastruktur positioniert. Unter anderem hat die Gruppe die erste Tankstelle Italiens zur schnellen Betankung von Bussen mit Wasserstoff errichtet und stellt zudem mobile Wasserstoff-Betankungsmodule sowie Backup-Systeme für die Telekommunikation bereit. Die Kompetenz der Gruppe wurde einmal mehr vor Kurzem bei der Testfahrt des ersten Wasserstoffzuges in Bayern unter Beweis gestellt, bei der die Wolftank Group den Betankungsprozess verantwortete.

„Mit Unterstützung der EU-Infrastrukturfonds erleben wir in ganz Europa den Beginn einer Wasserstoffrevolution. Die Produktion von grünem Wasserstoff läuft auf Hochtouren, ebenso wie die Herstellung von wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen. Der letzte Schritt - die Betankung - gewinnt zunehmend an Bedeutung. Wir bieten optimale Lösungen an und konzentrieren uns derzeit auf Busse, Lastkraftwagen und jetzt Eisenbahnen. Dieser Auftrag, der etwa die Hälfte des Gesamtvolumens der Ausschreibung ausmacht, stärkt unsere führende Position in diesem Bereich“, sagt Peter Werth, CEO der Wolftank Group. „Auch im Bereich der Intralogistik verzeichnen wir einen Auftragsschub. Der Einsatz von wasserstoffbetriebenen Gabelstaplern nimmt zu, da die Industrie den CO 2 -Fußabdruck ihrer Produkte reduzieren will.“

Inmitten der dynamischen Entwicklung der Wasserstoffbranche treibt das klare Bekenntnis der Wolftank Group zu Nachhaltigkeit und Innovation ihren Erfolg weiter voran und positioniert das Unternehmen an der Spitze der grünen Energiewende in Europa.



Über die Wolftank Group

Die Wolftank Group ist ein weltweit agierender, führender Technologiepartner für Energie- und Umweltlösungen. Im Bereich der Mobilität und Logistik von Energieträgern unterstützt die Gruppe Kunden in über 20 Ländern, Projekte effizient und umweltschonend umzusetzen. Dafür entwickelt und implementiert sie Technologien von morgen, um den Verkehr zu dekarbonisieren und die Infrastruktur für eine emissionsfreie Mobilität zu bauen – etwa durch die schlüsselfertige Lieferung von modularen Wasserstoff- und LNG-Betankungsanlagen. Im Bereich der Umweltlösungen zählen Due Diligences für Umweltrisiken, maßgeschneiderte Services für Boden- und Grundwassersanierung sowie Recycling zum Angebot. Gesteuert werden die Tochtergesellschaften der Gruppe in acht Ländern auf drei Kontinenten durch die Wolftank-Adisa Holding AG mit Sitz in Innsbruck. Die Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG (WKN: A2PBHR; ISIN: AT0000A25NJ6) notiert im direct market plus Segment der Wiener Börse AG und im m:access der Börse München und wird auf Xetra, der Frankfurter und Berliner Wertpapierbörse gehandelt. Weitere Informationen: www.wolftankgroup.com

