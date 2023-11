PALO ALTO NETWORK - So macht Trading Spaß!

Palo Alto Networks Inc. - WKN: A1JZ0Q - ISIN: US6974351057 - Kurs: 288,910 $ (NYSE)

Wenn die Börse und das Trading doch immer nur so einfach wären, wie aktuell. Derzeit bräuchte man nur der Saisonalität oder aber Trademate-Experten wie Alexander Paulus folgen, um schöne Gewinne zu erzielen. Das trifft auch für die Palo-Alto-Networks-Aktie zu. Saisonal startete im November in dieser eine gute Phase, die im kurzfristigen Trademate-Tradingdepot gut ausgenutzt wurde. In drei Teilausstiegen innerhalb der aktuellen Kaufwelle konnten gehebelte Gewinne von 50 %, 200 % und 400 % in nur wenigen Tagen erzielt werden.

Ist die Party jetzt vorbei?

Wer die aktuelle Rally in der Aktie verpasst hat, kann diese natürlich nicht mehr nachholen. Als Trader hätte ich definitiv auch nichts dagegen, die Zeit immer wieder einmal zurückdrehen zu können. Leider wird dies wohl aber Wunschdenken bleiben.

Was uns bleibt, ist ein Blick nach vorne und hier präsentiert sich die Palo-Alto-Networks-Aktie auch aktuell noch positiv. Immerhin wurde gestern ein neues Allzeithoch erreicht. Interessierten Käufern stellen sich momentan also keine Widerstände mehr in den Weg und weitere Gewinne auch jenseits von 300 USD könnten folgen.

Während man auf der Longseite dem Motto „the trend is your friend“ folgen kann, stellen sich gewisse Herausforderungen vor allen Dingen bei der Frage, unter welchen Bedingungen man seine positive Einstellung überdenken muss. Ein Grund hierfür dürfte eine Topbildung sein, eine Entwicklung die momentan noch nicht zu erkennen ist.

Auch ein Blick auf mögliche Unterstützungen kann in diesem Zusammenhang nicht schaden. Mehr als offensichtlich ist momentan natürlich der Preisbereich um 265 USD. Dieser könnte der Aktie im Rahmen kurzfristiger Korrekturen bereits genug Halt geben. Letztlich aber wäre ein Rutsch darunter noch nicht unbedingt ein mittelfristig bärisches Signal. Das würde sich unterhalb von ca. 233 USD jedoch ändern.

Fazit: Analytisch betrachtet hat die Palo-Alto-Networks-Aktie weiteres Aufwärtspotenzial auf und über die 300-USD-Marke hinaus. Erste Warnsignale im Rahmen des aktuellen Aufwärtstrends gäbe es unterhalb von ca. 265/60 USD bzw. spätestens unterhalb von 233 USD.

Palo Alto Networks Inc. Aktie Chartanalyse

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)