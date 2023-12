Euro-BUND-Future (Kontrakt Mar 24) - Extrem, extremer, BUND-Future

Dieser Text gehört zu einer mehrteiligen Beitragsserie. Um auf die vollständige Analyse zuzugreifen, klicken Sie hier.

Zum Abschluss möchten wir noch das Spiegelbild der 10-jährigen Rendite Deutschland – sprich den Euro-BUND-Future – unter die Lupe nehmen. Das zu Ende gehende Jahr weist zwar nicht mehr die Abwärtsdynamik von 2023 auf, doch unter dem Strich stehen per Ende November weitere Kursverluste zu Buche. Drei Verlustjahre in Folge schlagen sich derzeit in einer absoluten Extremkonstellation bei diversen Indikatoren nieder. So generiert der Monats-RSI aktuell gerade ein neues Einstiegssignal. Zuvor war der Oszillator über einen Zeitraum von anderthalb Jahren immer wieder in seine untere Extremzone vorgestoßen. Ein solcher „Grad an Überverkauftheit“ wurde nie zuvor in der gesamten Historie erreicht. Dank des jüngsten Einstiegssignals ergibt sich zudem eine positive Divergenz. Per Saldo „bescheinigt“ der RSI dem vorangegangenen Abwärtstrend einen hohen Reifegrad. In die gleiche Kerbe schlägt der MACD. Auf Monatsbasis ist der Trendfolger so tief gefallen wie noch nie in der bis zum Anfang der 1990er-Jahre zurückreichenden Datenhistorie (siehe Chart). Weit entfernt von der Nulllinie stattfindende Schnittmuster zeugen von einem sehr starken, vorangegangenen Trend und besitzen deshalb oftmals eine besondere Signalgüte.

Euro-BUND-Future (Kontrakt Mar 24) (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Euro-BUND-Future (Kontrakt Mar 24)

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

