Meta Platforms: Mini-Rebound sorgt für Test des Supports!

Meta ist rund 824 Milliarden Dollar wert und das erwartete KGV 2025 ist mit aktuell 16,67 attraktiv. Mit der Plattform „Reels“ macht Meta den Konsumenten ein Gegenangebot zum chinesischen TikTok. Wenn Reels Erfolg hat, würde das heißen, dass sich die Strategie bewährt, attraktive Konkurrenzprodukte zu übernehmen oder zu kopieren. Weil die Nutzer der Dienste Facebook und Instagram mittlerweile mehr als 50 Prozent der Zeit mit dem Betrachten von Videos verbringen, lockt dies viele Werbetreibende an. Am Facebook-Mutterkonzern ist vor allem bemerkenswert, wovon kaum mehr die Rede ist: vom Metaverse, der virtuellen Realität, in der man alles von Handtaschen bis Grundstücke kaufen und Avatare berühmter Persönlichkeiten treffen kann. Ob diesem Konzept Erfolg beschieden ist, sei dahingestellt.

Zum Chart

Der Aktienkurs von Meta Platforms hat seinen im Jahre 2022 erlittenen Verlust im ersten Halbjahr 2023 fast vollständig kompensiert. Das partielle Tief wurde am 4. November 2022 mit dem Wert von 88,09 US-Dollar markiert. Vom All Time High bei 384,33 US-Dollar am 1. September 2021 war dies ein Kursverlust von rund 77 Prozent. Der Charakter der Kursumkehr war „V“-förmig, wobei auch der Overnight-Gap, hervorgerufen durch die Veröffentlichung der Quartalszahlen am 26. Oktober 2022, wieder geschlossen wurde. Auch die Bildung des Aufwärtstrends folgte unmittelbar auf das partielle Tief. Summa summarum hat die Trendentwicklung bis dato rund 270 Prozent an Kursplus zur Folge. Dennoch zieht diese extreme Kursaufwertung aufgrund der geplanten Gewinne keine hohen KGVs nach sich. Das erwartete KGV 2025 bei 16,79 liegt dabei noch im Rahmen. Aktuell testet der Kursverlauf aufgrund des kurzen Rebounds die Unterstützung am Level von 327,80 US-Dollar. Kann diese Marke verteidigt werden, könnte sich die weitere Kursentwicklung bis zum All Time High bei 384,33 US-Dollar erstrecken. Mit Ausnahme eines exogenen Schocks könnte eine eventuelle Abwärtsentwicklung bei 281,26 US-Dollar innehalten.