TESLA – Es geht los!

Tesla Inc. - WKN: A1CX3T - ISIN: US88160R1014 - Kurs: 240,080 $ (Nasdaq)

Das Kursgeschehen in der Tesla-Aktie ist aktuell engmaschig zu verfolgen, da eine mittelfristige Entscheidung anstehen dürfte. So lautete das Fazit der letzten Analyse und an diesem hat sich zumindest mit Blick auf die grundlegende Problematik wenig verändert. In der mittelfristigen Korrektur, die uns schon seit Sommer begleitet, sind die Bullen um ein Comeback bemüht. Dafür müsste aber die Flaggenformation nach oben verlassen werden und genau hier erleiden die Käufer einen ersten Rückschlag.

Versuch Nummer eins ist gescheitert!

Im gestrigen Handel gab die Tesla-Aktie 1,66 % nach und fiel damit per Tagesschlusskurs unter den letzten Ausbruchsbereich bei 242,84 USD zurück. Dieser Rückfall muss für sich genommen noch keinen neuen Abwärtstrend nach sich ziehen, lässt aber aufhorchen. Es besteht die Gefahr, dass die Kurse in den nächsten Tagen weiter in Richtung 230-224 USD korrigieren. Im dortigen Unterstützungsbereich könnte ein neuer Anlauf nach oben gestartet werden. Gelingt dies nicht, nimmt das Risiko einer Flaggenfortsetzung zu und dies bedeutet sogar Wiedernotierungen unterhalb von 194 USD.

Bullische Kursziele noch erreichbar!?

Obwohl die gestrige Kursentwicklung ein Rückschlag für die Käufer gewesen ist, sind diese nicht gänzlich chancenlos. Es bleibt dabei, dass bei einem nachhaltigen Kursausbruch über ca. 255 USD eine mittelfristige Rally mit Zielen bei 307 USD und sogar knapp 345 USD möglich wird. Dort liegen jedenfalls die klassischen Kursziele aus der aktuellen Flaggenformation.

Fazit: Die befürchteten Schwierigkeiten in der Tesla-Aktie scheinen sich zu bewahrheiten. Das Tauziehen zwischen Bullen und Bären im entscheidenden Widerstandsbereich um 250/60 USD hat begonnen.

Tesla Inc. Aktie Chartanalyse

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)