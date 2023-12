Original-Research: MS Industrie AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: MS Industrie AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu MS Industrie AG Unternehmen: MS Industrie AG ISIN: DE0005855183 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 3,40 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2024 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Matthias Greiffenberger 9 Monate 2023: Starkes Umsatz- und Ergebniswachstum erreicht; Prognosen und Kursziel bestätigt Die MS Industrie AG hat ihren dynamischen Wachstumskurs auch im dritten Quartal fortgesetzt. Nach Umsatzsteigerungen von 27,4 % (Q1 2023) und 31,7 % (Q2 2023) wurde im dritten Quartal 2023 ein Umsatzwachstum von 18,7 % erreicht, so dass der Umsatz in den ersten neun Monaten 2023 insgesamt um 25,9 % auf 186,3 Mio. EUR (VJ: 148,1 Mio. EUR) gesteigert werden konnte. Zu dieser dynamischen Entwicklung trugen sowohl das Segment "MS XTEC" als auch das Segment "MS Ultrasonic" bei. Das Segment MS XTEC profitierte einerseits von einem anhaltend hohen Abrufvolumen der Hauptkunden und andererseits vom Hochlaufen neu akquirierter Serienaufträge (Traton-Gruppe, Liebherr). Auch wenn in diesem Bereich zunehmend Anwendungen aus den Bereichen Off-Highway, Hybrid und E-Mobility adressiert werden, ist der Bereich der schwereren Nutzfahrzeuge (ab 16 Tonnen) mit einem Umsatzanteil von rund 70 % nach wie vor wesentlich für die MS XTEC. Die hier erzielte kumulierte Umsatzsteigerung von ca. 20 % ist im Wesentlichen auf eine Absatzsteigerung des Großkunden Daimler (+5,7 %) sowie allgemein auf einen Anstieg der Neuzulassungen zurückzuführen. Nach Angaben von ACEA lag der Lkw-Absatz in Europa in den ersten drei Quartalen 2023 um 21,5 % über dem Vorjahreswert. Das Segment MS Ultrasonic ist bei den Sondermaschinen nach einer schwierigen Marktsituation in den Geschäftsjahren 2019 bis 2022 von Nachholeffekten geprägt. Die Nachholeffekte sowie die darüber hinaus gehenden Probleme in der Lieferketten hatten zu langen Lieferzeiten geführt. Nach Unternehmensangaben zeichnet sich derzeit jedoch eine Entspannung der Lage ab, so dass im Sondermaschinenbau eine Normalisierung eintreten dürfte. Im Serienmaschinenbau profitierte die MS Industrie AG von einer Normalisierung der Vertriebsaktivitäten. Auch im Servicebereich konnten auf Basis der erhöhten Installationsbasis Folgeaufträge verzeichnet werden. Insgesamt stieg der Umsatz der "MS Ultrasonic" in den ersten drei Quartalen 2023 um rund 42 %. Das starke Umsatzwachstum hat zu einem ebenfalls deutlichen Anstieg des EBITDA auf 18,4 Mio. EUR (VJ: 13,2 Mio. EUR) geführt. Die EBITDA-Marge hat mit 9,9 % (VJ: 8,9 %) nur knapp den zweistelligen Bereich verpasst. Bereits zum Halbjahr 2023 war zu erkennen, dass die Gesellschaft zunehmend von einer besseren Preisdurchsetzung profitieren kann, nachdem im Vorjahr noch Anlagen zu niedrigeren Preisen ausgeliefert wurden. Aufgrund der bisher sehr erfolgreichen Entwicklung hat das Management der MS Industrie AG die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr 2023 leicht angehoben. Es wird nunmehr mit Umsatzerlösen in Höhe von rund 250 Mio. EUR (bisher: rund 245 Mio. EUR) gerechnet. Für die Ergebnisprognose, für die es weiterhin keine konkrete Guidance gibt, wird jeweils eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr erwartet. Unsere zuletzt im September 2023 aktualisierten Schätzungen (siehe Studie vom 07.09.2023) für das laufende Geschäftsjahr liegen im Rahmen der leicht angehobenen Guidance des Unternehmens. Um unsere Schätzungen zu erreichen, müsste die MS Industrie AG im vierten Quartal 2023 einen Umsatz von rund 65 Mio. Euro und ein EBITDA von 7,4 Mio. Euro erreichen, was wir für sehr realistisch halten. Wir halten daher sowohl an unseren Schätzungen für das laufende Geschäftsjahr als auch für die kommenden Geschäftsjahre unverändert fest. An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass im Segment MS XTEC ein Auftragsvolumen von über 1,3 Mrd. EUR bis zum Jahr 2031 vertraglich gesichert ist. Damit ist die Auslastung gesichert und eine hohe Visibilität gegeben. Darüber hinaus plant das Unternehmen, neue Kundengruppen zu erschließen. In diesem Zusammenhang ist auch der Ausbau des Segments MS XETC in Nordamerika zu sehen. Hier wurde kürzlich ein geeigneter Standort gefunden, von dem aus ab 2024 erste Aufträge im Nutzfahrzeug- und Industriebereich abgewickelt werden sollen. Zukünftig sollen von hier aus auch die Märkte Medizin, Luftfahrt, Ersatzteilwesen, Verteidigung und Industrie adressiert werden. Die MS Industrie AG rechnet an diesem Standort perspektivisch mit Umsatzerlösen in Höhe von rund 30 Mio. Bei unveränderten Prognosen behalten wir das DCF-Bewertungsmodell unverändert bei und bestätigen unser bisheriges Kursziel von 3,40 EUR. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.

