ANALYSE-FLASH: HSBC senkt Merck KGaA auf 'Hold' - Überreaktion befürchtet

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank HSBC hat Merck KGaA nach negativen Phase-III-Studiendaten von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 185 auf 170 Euro gesenkt. Das Mittel Evobrutinib bei Multipler Sklerose habe den primären Endpunkt nicht erreicht, was sich negativ auf das Wachstumspotenzial der Gesundheitssparte auswirke, schrieb Analyst Rajesh Kumar in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Da der Pharma- und Spezialchemiekonzern dem Präparat ursprünglich Blockbuster-Potenzial zugeschrieben habe, sehe er nun Risiken einer Überreaktion am Aktienmarkt. Das Kursziel senkte Kumar, da er seine Schätzungen für Evobrutinib aus den Umsatzprognosen für das Pharmageschäft entfernte./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2023 / 02:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2023 / 03:44 / GMT

