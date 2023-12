Nach der jüngsten Verschnaufpause vom Anstieg in Rekordhöhen dürfte der Dax am Freitag die Klettertour wieder aufnehmen. Der X-Dax als Indikator für den Leitindex signalisierte eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Plus von 0,2 Prozent auf 16.656 Punkte. Der Dax bewegt sich damit auf seinen Rekord vom Mittwoch bei 16.727 Punkten zu. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 wird am Freitag mit einem Zuwachs von 0,1 Prozent erwartet.

Warten auf 14:30 Uhr: Dann kommt der US-Arbeitsmarktbericht

Die bisherige Jahresendrally des Dax von fast 14 Prozent war gerade von der Hoffnung auf bald wieder sinkende Zinsen getragen. Umso interessanter wird der US-Arbeitsmarktbericht für November am Nachmittag. Ausgerechnet ein zu guter Bericht könne zur Gefahr für die Börse werden, warnte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

Denn ein robuster Arbeitsmarkt könnte die Fed dazu veranlassen, die erste Zinssenkung etwas weiter nach hinten zu verschieben.

Aktien- und Rentenmarkt könnten gleichermaßen negativ auf zu positive Daten reagieren. Erwartet würden im Vergleich mit dem Vormonat von Anlegern und Analysten etwas mehr neu geschaffene Stellen.

Einzelwerte im Überblick

Vorbörslich auf Tradegate stiegen am deutschen Aktienmarkt am Freitag die Papiere von Airbus nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank um ein Prozent zum Xetra-Schluss. Nemetschek hingegen fielen um 2,7 Prozent. Für den Bausoftware-Anbieter hatte die Berenberg Bank das Kaufvotum gestrichen.

Adidas und Puma SE zeigten sich nach den Gewinnmitnahmen vom Vortag vorerst kaum erholt. Händler verwiesen auf einen unter den Erwartungen liegenden Ausblick des nordamerikanischen Sportbekleidungsherstellers Lululemon. Adidas und Puma seien bereits im Korrektur-Modus, da dürften die Lululemon-Aussagen kaum helfen, hieß es.

Nach der Kapitalerhöhung von Hensoldt für die geplante Übernahme des Rüstungsspezialisten ESG gaben die Papiere des im MDax notierten Konzerns nach. Auf Tradegate belief sich das Minus auf zwei Prozent zum Xetra-Schluss.

Gewinne an der Wall Street

An den US-Börsen sind am Donnerstag vor allem Technologieaktien gefragt gewesen. Hier sorgte einmal mehr das Thema Künstliche Intelligenz (KI) für Optimismus unter Anlegern. Die Kursgewinne der beiden KI-Schwergewichte AMD und Alphabet bescherten dem techlastigen Nasdaq 100 ein Plus von 1,48 Prozent, der damit wieder die Marke von 16.000 Punkten überwand.

Asiens Börsen durchwachsen

In Asien stand die Börse in Japan weiter unter Druck wegen des starken Yen und der anhaltenden Spekulation, dass eine Wende in der bislang sehr lockeren Geldpolitik bevorstehen könnte. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sackte auf den niedrigsten Stand seit einem Monat.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 32.307 -1,68 Prozent Hang Seng 16.313 -0,20 Prozent CSI 300 3.399 +0,24 Prozent

Renten

Anleihenart Kurs Veränderung Bund-Future 135,36 -0,06 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,196 +0,05 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,151 +0,61 Prozent

Devisen: Euro gibt zum US-Dollar leicht nach

Zum Wochenausklang richtet sich die Aufmerksamkeit auf den US-Arbeitsmarkt. Am Nachmittag veröffentlicht die Regierung ihren monatlichen Stellenbericht. Die Entwicklung ist wichtig für die Geldpolitik der US-Zentralbank Fed, die ihre Zinsen zur Inflationsbekämpfung kräftig angehoben hat. Seit dem Sommer hat sie ihren Leitzins allerdings nicht mehr angetastet. An den Märkten werden für kommendes Jahr deutliche Zinssenkungen erwartet, weil mit einer Konjunkturabschwächung gerechnet wird.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0784 -0,11 Prozent USD / JPY 143,99 +0,18 Prozent EUR / JPY 155,28 +0,08 Prozent

Ölpreise steigen deutlich nach Verlustserie

Trotz der Erholung bleiben die Erdölpreise angeschlagen. Am Donnerstag waren sie auf den tiefsten Stand seit knapp einem halben Jahr gefallen. Hintergrund ist die anhaltende Skepsis, die der Markt jüngsten Förderkürzungen des großen Rohölverbunds Opec+ entgegenbringt. Marktteilnehmer zweifeln an der Durchsetzung der Beschlüsse.

Hinzu kommt ein hohes Ölangebot aus Nicht-Opec-Staaten wie den USA. Auf der Nachfrageseite belasten trübe Konjunkturperspektiven, die eine schwächere Nachfrage nach Erdöl, Benzin und Diesel nach sich ziehen könnten.

Sorte Preis Veränderung Brent 75,49 USD +1,44 USD WTI 70,59 USD +1,25 USD

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR HELIAD AG AUF 14,50 (6,40) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT NEMETSCHEK AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 78 EUR

- DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT AIRBUS AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 152 (130) EUR

- DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT MTU AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 199 (203) EUR

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 35 (34) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT SIEMENS ENERGY AUF 'UNDERWEIGHT'(NEUTRAL) - ZIEL 9,20(13,80) EUR

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR KION AUF 34,50 (38) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR EXXONMOBIL AUF 127 (134) USD - 'OVERWEIGHT'

- CITIGROUP HEBT ADYEN AUF 'BUY' (SELL) - ZIEL 1400 (695) EUR

- CITIGROUP HEBT NEXI AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 8,60 (7,20) EUR

- CITIGROUP STARTET KINGSPAN MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 75 EUR

- DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT SAFRAN AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 170 (176) EUR

- GOLDMAN HEBT SAINSBURY AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 350 (305) PENCE

- JEFFERIES HEBT ERICSSON AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 70 (58) SEK

- JEFFERIES SENKT NOKIA AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 3 (4,10) EUR

- JPMORGAN HEBT IMPERIAL OIL AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 97 (95) CAD

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ABB AUF 36 (32) CHF - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ANDRITZ AUF 70 (60) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 200 (195) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ALSTOM AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 14,40 (18) EUR

- JPMORGAN SENKT EPIROC AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 180 (195) SEK

- JPMORGAN SENKT REXEL AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 25 (28) EUR

- JPMORGAN SENKT SANDVIK AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 195 (220) SEK

- JPMORGAN SENKT SKF AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 170 (185) SEK

- JPMORGAN SENKT STADLER RAIL AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 30 (35,50) CHF

- JPMORGAN SETZT ANDRITZ AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'

- JPMORGAN SETZT SCHNEIDER ELECTRIC AUF 'ANALYST FOCUS LIST'

- RBC SENKT IMPERIAL BRANDS AUF 'SECTOR PERFORM' (OP) - ZIEL 1800 (2200) PENCE

- RBC SENKT ZIEL FÜR BRITISH AMERICAN TOBACCO AUF 2900 (3500)P - 'SECTOR PERFORM'

- UBS SENKT FLUGHAFEN ZURICH AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 195 (199) CHF

- WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR IBERDROLA AUF 12,50 (12) EUR - 'NEUTRAL'

Termine Unternehmen

12:00 DEU: Uniper, außerordentliche Hauptversammlung

12:00 GBR: Associated British Foods, Hauptversammlung

13:00 SWE: Investor, Capital Markets Day

14:00 DEU: 1&1, Aufschaltung mobiler Dienste

BEL: Solvay, außerordentliche Hauptversammlung

Termine Konjunktur

00:50 JPN: BIP Q3/23 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Verbraucherpreise 11/23 (endgültig)

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 11/23

08:45 FRA: Löhne Q3/23

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 11/23

16:00 USA: Index Universität of Michigan 12/23 (1. Veröffentlichung)

EUR: S&P Ratingergebnis Bulgarien, Frankreich, Liechtenstein

EUR: Moody's Ratingergebnis Weißrussland, Tschechien, Slowakei, Finnland

Redaktion onvista/dpa-AFF