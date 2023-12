Applied Materials hält die Dividende stabil

Der amerikanische Halbleiterkonzern Applied Materials Inc. (ISIN: US0382221051, NYSE: AMAT) zahlt seinen Aktionären am 14. März 2024 eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 32 US-Cents je Aktie. Record date ist der 22. Februar 2024.

Insgesamt werden auf das Jahr hochgerechnet 1,28 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs in Höhe von 147,72 US-Dollar (Stand: 8. Dezember 2023) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 0,87 Prozent. Im März 2023 wurde die Dividende um 23,1 Prozent angehoben.

Der Konzern aus Santa Clara in Kalifornien ist auf die Fertigung von elektronischen Bauelementen und Anlagen zur Herstellung von Halbleitern spezialisiert und wurde 1967 gegründet. Im vierten Quartal (29. Oktober) des Fiskaljahres 2023 betrug der Umsatz 6,72 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 6,75 Mrd. US-Dollar), wie am 16. November 2023 mitgeteilt wurde. Der Nettogewinn (non-GAAP) auf bereinigter Basis betrug 1,79 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,74 Mrd. US-Dollar).

Der Wert liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 51,69 Prozent im Plus (Stand: 8. Dezember 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 123,57 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de