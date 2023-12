DAX: Index im Aufwind

Für Investoren dürfte ein wichtiger Konjunkturtermin der neuen Woche mit Abstand die Bekanntgabe der US-Inflationsdaten am Dienstag werden. Währenddessen könnte der deutsche Leitindex DAX munter weiter steigen und frische Rekorde markieren. Bis zur eindämmenden Trendlinie seit Februar dieses Jahres ist schließlich noch reichlich Platz vorhanden.

Zur Wochenmitte werden schließlich wieder die großen Zentralbanken FED und EZB in den Fokus rücken, am Mittwoch und Donnerstag stehen die letzten Sitzungen des Jahres der Währungshüter auf der Agenda. Fast alle Marktteilnehmer tippen auf eine Verlängerung der Zinspause der US-Notenbank und dem europäischen Pendant.

Die ungebrochene Aufwärtsdynamik beim heimischen Leitindex könnte das Barometer kurzzeitig noch in den Bereich von 16.822 Punkten vorantreiben, allerdings hat sich das Rauschen aufgrund fehlender historischer Daten auf der anderen Seite erhöht. Dennoch sollten die kurzzeitigen Abwärtsrisiken, ausgelöst durch Gewinnmitnahmen, nicht unterschätzt werden.

Diese dürften in einem größeren Rahmen allerdings erst unterhalb von 16.528 Punkten aufkeimen und Korrekturpotenzial an 16.290 und darunter glatt 16.000 Punkte auslösen.

Bei den Konjunkturdaten bleibt es am Montag vergleichsweise ruhig, in der Nacht zum Montag hat Japan Zahlen zur Geldmenge M2 per November und Daten zum BSI-Manufacturing Index für das laufende Quartal vorgelegt. In den frühen Morgenstunden folgten noch Zahlen zu Werkzeugmaschinenaufträgen aus November (vorläufig).