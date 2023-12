EU-Kommission billigt Milliarden-Beihilfe für RWE-Kohle-Ausstieg

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Brüssel (Reuters) - Die EU-Kommission hat die milliardenschwere Entschädigung des Energieriesen RWE für eine frühere Stilllegung seiner Braunkohlekraftwerke genehmigt.

Die Summe in Höhe von 2,6 Milliarden Euro sei notwendig, angemessen und verhältnismäßig, teilten die Wettbewerbshüter in Brüssel am Montag mit. Die Stilllegung nütze Deutschland und der Europäischen Union, ihre Klimaschutzziele bis 2030 zu erreichen.

