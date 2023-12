No-Spread-Aktion: Endlos Turbos auf Brent Crude Oil!

Glanzvolle Lichter tanzen auf verschneiten Wegen, während festliche Melodien die Luft erfüllen und das Herz im Zauber der Weihnachtszeit erwacht. In der No-Spread-Aktion können vom 12. Dezember bis zum 18. Dezember Endlos-Zertifikate auf Brent Crude Oil aus der Assetklasse Commodity zu den Haupthandelszeiten des jeweiligen Basiswerts ohne Spread gehandelt werden.* Nach aktuellem Stand hat der Ölpreis der Sorte Brent im laufenden Jahr 2023 um rund 7 % an Wert verloren, doch die hohe Volatilität können Anleger gezielt für Positionierungen nutzen.

Brent oder WTI

Brent-Öl und WTI-Öl sind zwei verschiedene Arten von Rohöl, die an verschiedenen Börsen gehandelt werden. Brent-Öl stammt dabei aus der Nordsee und wird hauptsächlich in europäischen, afrikanischen und asiatischen Märkten verwendet. Die Förderländer umfassen Norwegen, das Vereinigte Königreich, Dänemark und andere. Es hat in der Regel einen höheren Schwefelgehalt als WTI-Öl. Letzteres wird als „süßes“ Öl bezeichnet, was bedeutet, dass es einen niedrigeren Schwefelgehalt hat. Brent wird oft als Referenz für den Großteil des weltweiten Ölhandels außerhalb der USA verwendet und an der Intercontinental Exchange (ICE) in London gehandelt.

WTI-Öl steht auf der anderen Seite für „West Texas Intermediate“ und stammt aus den Vereinigten Staaten, hauptsächlich aus den Ölfeldern in Texas, Louisiana und North Dakota. WTI ist eine wichtige Referenz für den Ölmarkt in Nordamerika und wird als eine Benchmark für den US-Ölmarkt betrachtet und an der New York Mercantile Exchange (NYMEX) in den USA gehandelt.

Hohe Schwankungsintensität

Nachfolgend soll die Sorte Brent genauer betrachtet werden. Im laufenden Jahr 2023 hat der Ölpreis enorme Schwankungen absolviert. So markierte Brent das 52-Wochentief am 12. Juni 2023 bei 71,84 USD und das 52-Wochenhoch am 27. September bei 96,55 USD. Sorgen über eine mögliche Eskalation im Nahostkonflikt sorgten Ende Oktober für zeitweise deutliche Aufschläge bei Brent Crude Oil. Nach dem Angriff der Terrormiliz Hamas auf Israel legten die Ölpreisnotierungen in der Spitze zeitweise bis auf knapp 94 USD/Barrel zu. Viele Marktbeobachter befürchten im Zuge einer möglichen Eskalation kurzfristig mit Lieferengpässen bei der Ölversorgung, sollte sich der Konflikt nach der mittlerweile gestarteten Bodenoffensive der israelischen Streitkräfte gegen die Hamas im Gazastreifen weiter ausweiten. Mittlerweile haben die Sorgen hiervor allerdings wieder nachgelassen, wodurch es Preisrückgänge gab. Nach aktuellem Stand weist der Rohstoff seit Jahresbeginn einen Kursrückgang um rund 7 % aus. Dies liegt vor allem daran, dass die Kriege in der Ukraine und Russland mittlerweile hinreichend in den Kursen verarbeitet wurden und sich gleichzeitig eine konjunkturelle Eintrübung im internationalen Wirtschaftsgeschehen breit gemacht hat. Letzteres hat dazu geführt, dass die Nachfrage nach Öl tendenziell gesunken ist.

Nachfrageprognosen für 2024 lassen Herausforderungen erkennen

Bereits Anfang Oktober hatte die OPEC+-Allianz auf die Herausforderungen einer sinkenden Nachfrage reagiert, indem eine deutliche Kürzung der Fördermenge um 1,3 Millionen Barrel pro Tag angekündigt wurden. Mit Blick auf das kommende Jahr dürfte der Iran als einer der weltweit führenden Ölproduzenten eine Schlüsselrolle in der Beeinflussung des Marktangebots einnehmen. Nachdem die Führung des Irans eine aktive Beteiligung an dem Angriff der Hamas auf Israel zuletzt kategorisch bestritten hatte, sind weitere Sanktionen gegen den Iran wie etwa eine weitere Verschärfung des Öl-Exportembargos zunächst vom Tisch, was zuletzt für etwas Entspannung an den Terminmärkten gesorgt hatte. Mittlerweile revidierte allerdings auch die International Energy Agency (IEA) ihre Schätzungen für die Ölnachfrage für 2024 nach unten und rechnet angesichts der eingetrübten Wirtschaftsaussichten nunmehr nur noch mit einem Plus von 880.000 Barrel pro Tag, nachdem man hier zuvor von einem Anstieg von 1 Million Barrel ausgegangen war. Mittelfristig dürfte die weltweite Ölnachfrage nach Einschätzung der OPEC jedoch weiter deutlich anziehen.

Trading-Idee: Endlos-Turbo Long Optionsschein auf den Basiswert Brent Oil (ICE Europe) [2.2024]

Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung des Rohstoffs Brent Oil (ICE Europe) [2.2024] (Basiswert) könnte sich als Alternative zu einem Direktinvestment der Endlos-Turbo Long der DZ BANK (WKN: DJ7D6C ) auf den Brent Oil (ICE Europe) [2.2024]-Rohstoff anbieten. Der Endlos-Turbo Long richtet sich an Anleger, die überproportional (gehebelt) an einer Kursentwicklung des Brent Oil (ICE Europe) [2.2024]-Rohstoffs oberhalb der Knock-Out-Barriere partizipieren möchten. Die Partizipation wirkt dabei in beide Richtungen, d.h. man partizipiert gehebelt an allen Kursentwicklungen (negative wie positive) des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert der Endlos-Turbo Long auf kleinste Kursbewegungen des Brent Oil (ICE Europe) [2.2024]-Rohstoffs. Sollte der Kurs des Brent Oil (ICE Europe) [2.2024]-Rohstoffs an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit des Endlos-Turbo Long auf oder unter der Knock-Out-Barriere notieren (Knock-out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo wertlos. Die Knock-Out-Barriere, die stets dem aktuellen Basispreis entspricht, und der Basispreis werden jeden Tag angepasst. Der Endlos-Turbo Long auf den Rohstoff des Basiswerts Brent Oil (ICE Europe) [2.2024] hat keine feste Laufzeit. Aktueller Basiswert dieses Produkts ist der Rohstoff-Future-Kontrakt mit dem angegebenen Kontraktmonat. Ein Future ist ein standardisiertes, börslich gehandeltes Termingeschäft mit der vertraglichen Verpflichtung eine bestimmte Menge des zugrundeliegenden Vertragsgegenstands (hier: Brent Crude Oil) zu einem bei Geschäftsabschluss festgelegten Preis an einem in der Zukunft liegenden Fälligkeitstermin zu kaufen / zu liefern. Futures können durch Lieferung des Vertragsgegenstands oder durch Ausgleichszahlung erfüllt werden. Da Future-Kontrakte eine begrenzte Laufzeit haben, wird der jeweils aktuelle Future-Kontrakt an einem festgelegten Tag vor Ende seiner Laufzeit durch den jeweiligen Nachfolge-Future-Kontrakt ersetzt, der abgesehen vom Kontraktmonat die gleichen Kontraktspezifikationen wie der vorhergehende Future-Kontrakt aufweist (so genannte „Rolle“). Die maßgeblichen Kontraktmonate des Brent Crude Oil Future LCO sind Januar bis Dezember.

Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger, wenn der Kurs des Rohstoffs auf den Basiswert Brent Oil (ICE Europe) [2.2024] zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. ( Totalverlustrisiko ). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihren Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann .

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar .

Stand: 12.12.2023, DZ BANK AG / Online-Redaktion

* Teilnahmebedingungen

Die No-Spread-Aktion läuft vom 01. Dezember bis zum 24. Dezember 2023. Am 23. Dezember und 24. Dezember werden keine neuen Basiswerte veröffentlicht, sondern Marketing-Ersatz bereitgestellt. Die im Aktionszeitraum genannten Basiswerte sind ohne Spread für 7 Aktionstage handelbar. Es gilt der Tag der Veröffentlichung plus die nächsten 6 Kalendertage. Die Aktion der No-Spreads gilt während der Haupthandelszeiten der beworbenen Basiswerte und ist beschränkt auf die quotierte Stückzahl. Die DZ BANK behält sich vor, die No-Spread-Aktion vorzeitig und ohne Angaben von Gründen zu beenden. Dies gilt sowohl insgesamt als auch für einzelne Basiswerte oder auch für die Verkürzung der 7 Aktionstage.

