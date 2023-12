GNW-Adhoc: Tacton zum zweiten Mal in Folge als Leader im Gartner® Magic QuadrantT für CPQ-Anwendungen für das Jahr 2023 anerkannt

^CHICAGO und STOCKHOLM, Dec. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tacton (http://www.tacton.com/), der führende SaaS-Partner im Bereich Configure, Price, Quote (CPQ) für Hersteller zur Vereinfachung des Vertriebs in komplexen Konfigurationen, hat heute bekanntgegeben, dass Gartner, Inc. das Unternehmen in seinem Bericht ?Magic Quadrant for CPQ Applications 2023" als Leader positioniert hat.* Dies ist das zweite Jahr in Folge, dass Tacton im Leaders Quadrant ausgezeichnet wurde, nachdem es bereits mehrere Jahre im Visionary Quadrant vertreten war. Ein kostenloses Exemplar des vollständigen Berichts für 2023 ist auf der Website von Tacton erhältlich unter https://www.tacton.com/gartner-mq-2023/. In dem Bericht wurden 16 verschiedene Anbieter von CPQ-Software bewertet. Die Ernennung zum Leader bedeutet, dass Tacton die Kriterien erfüllt, die Gartner zur Qualifizierung verwendet. Laut Gartner sind führende Unternehmen in der Lage, ihre Vision durch Produkte, Dienstleistungen und nachweislich solide Geschäftsergebnisse in Form von Umsatz und Gewinn umzusetzen. Leader verfügen über bedeutende erfolgreiche Kundenimplementierungen in einer Vielzahl von Branchen und mit mehreren Implementierungsnachweisen für mehr als 500 Benutzer. Sie erreichen durchweg überdurchschnittliche Werte bei der Kundenzufriedenheit. Sie sind oft die Anbieter, an denen sich andere Anbieter messen. ?Wir glauben, dass Tacton seit mehreren Jahren im Magic Quadrant positioniert ist, weil unsere Lösungen die Umsatzziele der Hersteller beschleunigen und gleichzeitig deren Vertriebserfahrung revolutionieren", so Bo Gyldenvang, Chief Executive Officer bei Tacton. ?Wir werden auch weiterhin die Grenzen der Innovationen im CPQ-Bereich erweitern, einschließlich CAD-Automatisierung, 3D/AR-Visualisierung, Abonnementpreise und Konfiguration des ökologischen Fußabdrucks. Wir fühlen uns geehrt, als Leader im Gartner Magic Quadrant anerkannt zu werden, und wir werden auch weiterhin innovative Technologien und Dienstleistungen bereitstellen, um Herstellern einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen." Um mehr darüber zu erfahren, wie Hersteller auf der ganzen Welt auf die Software von Tacton vertrauen, um ihren Betrieb voranzutreiben, besuchen Sie die Kundenfallstudien (https://www.tacton.com/our-customers/) von Tacton oder lesen Sie die unten stehenden Kundenkommentare. * ?... der größte Erfolg ist die Tatsache, dass wir so schnell reagieren können und unseren Kunden sofort Angebote unterbreiten können." - Yaskawa * ?Das Schöne an Tacton CPQ ist, dass es den Vertriebsmitarbeiter durch den Verkauf führt und die Konfiguration des Produkts und das Angebot jedes Mal korrekt ist." - Siemens Energy * ?... ermöglicht es uns, zwischen 70 und 80 % der zuvor benötigten technischen Ressourcen einzusparen." - MAN * ?Ohne Tacton CPQ könnten wir unsere Kundenreise nicht effektiv gestalten." - SWIFT Home Lifts * Gartner, 2023 Gartner® Magic Quadrant(TM) for Configure, Price and Quote Applications, verfasst von Mark Lewis und Dayna Radbill, 12. Dezember 2023 Haftungsausschluss von Gartner: Gartner fördert nicht die im Bewertungsbericht aufgeführten Anbieter, Produkte oder Services. Darüber hinaus empfiehlt Gartner Technologieanwendern nicht, sich ausschließlich für Anbieter mit der höchsten Bewertung oder aufgrund einer anderen Angabe zu entscheiden. Gartners Bewertungsberichte spiegeln die Meinungen der Mitarbeiter in Gartners Analyseabteilung wider und sind nicht als Fakten anzusehen. Gartner schließt jegliche ausdrückliche als auch stillschweigende Gewährleistung hinsichtlich dieser Analyse aus und übernimmt keinerlei Garantie hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner und Magic Quadrant ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Über Tacton Tacton (https://www.tacton.com/) ist ein führendes SaaS-Unternehmen, dem Hersteller auf der ganzen Welt vertrauen. Tacton Trusted Configuration vereinfacht den Vertrieb für Hersteller von komplexen Produkten. Die Gründer von Tacton leisteten Pionierarbeit bei der computergestützten Produktkonfiguration, die heute die Grundlage für Tacton CPQ und CAD Design Automation bildet. Seit 1998 vertrauen Kunden auf der ganzen Welt wie ABB, Daimler, MAN, Scania, Siemens, Xylem und Yaskawa auf Tacton. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Chicago (USA) und Stockholm (Schweden) und verfügt über regionale Niederlassungen in Karlsruhe, Warschau (Polen) und Tokio (Japan). Kontakt: tactonpr@bocacommunications.com (mailto:tactonpr@bocacommunications.com) °