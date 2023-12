MICRON - Aktie im Höhenrausch?

Micron Technology Inc. - WKN: 869020 - ISIN: US5951121038 - Kurs: 82,220 $ (Nasdaq)

Die Micron-Aktie fiel im September 2022 auf ein Tief bei 48,45 USD zurück und startete danach eine Bodenbildung. Am 17. Mai 2023 durchbrach die Aktie die Triggerlinie für diesen Boden und kletterte auf ein Hoch bei 74,77 USD. Aber danach schwenkte der Wert in eine Konsolidierung innerhalb eines symmetrischen Dreiecks ein und pendelte um die Triggerlinie des Bodens.

Erst am 03. November gelang der Ausbruch aus dem Dreieck. Einige Tage später erreichte der Chipwert ein Hoch bei 79,02 USD. Von dort aus setzte er auf ein kurzfristiges log. 38,2%-Retracement zurück. In den letzten fünf Handelstagen zog der Aktienkurs steil an. Am Mittwoch kam es zum Ausbruch auf ein neues Rallyhoch. Gestern riss die Aktie ein Aufwärtsgap zwischen 80,26 USD und 80,79 USD. Anschließend bildete sie eine lange weiße Kerze aus.

In meinem Musterdepot Active Trading halte ich seit 28. November eine Longposition auf Micron mittels DE000ME3NUV0. Der Kaufkurs lag bei 0,61 EUR. Schon am nächsten Tage habe ich nach einem Anstieg des Zertifikats um 54,10% das investierte Kapital aus dem Trade abgezogen, so dass nur doch der Gewinn weiterläuft. Aktuell liegt diese Restposition bei 1,26 EUR und damit 106,56% über dem Einstand.

Wie hoch ist das Potenzial in der Aktie?

Nach dem steilen Anstieg der letzten Tage kann es jederzeit zu einem kleinen Rücksetzer kommen. Solange dieser Rücksetzer nicht zu Kursen unter 79,02 USD führt, ist die Rally fraglos intakt und kann in Richtung des langfristig wichtigen Widerstandsbereichs um 97,50-98,45 USD und somit an das Allzeithoch fortgesetzt werden.

Ein Rückfall unter 72,93 USD und damit unter das letzte Konsolidierungstief wäre für die mittelfristigen Aussichten aber wenig zuträglich.

Fazit: Wer investiert ist, kann dabei bleiben. Die Micron-Aktie hat immer noch Potenzial. Neueinstiege erscheinen aber erst nach einem Rücksetzer sinnvoll.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)