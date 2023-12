SALESFORCE - Kommt es zu einem weiteren Kaufsignal?

Salesforce Inc - WKN: A0B87V - ISIN: US79466L3024 - Kurs: 261,600 $ (NYSE)

Die Salesforce-Aktie fiel im Dezember 2022 auf ein Tief bei 126,34 USD zurück. Danach startete eine starke Rally. Am 19. Juli 2023 erreichte der Wert ein wichtiges Zwischenhoch bei 238,22 USD.

Anschließend konsolidierte die Aktie in einem bullischen Keil. Der Ausbruch gelang am 13. November. Am 30. November risse der Wert ein großes Aufwärtsgap zwischen 231,50 USD und 243,65 USD. Einen Tag später kletterte der Wert auf ein Hoch bei 263,43 USD und schloss damit das noch offene Abwärtsgaps vom 13. Dezember 2021. Aber zu einem Ausbruch über dieses Gap kam es nicht. In den letzten Tagen konsolidierte die Aktie unterhalb dieses Hochs seitwärts. Am Freitag schloss sie knapp unter diesem Hoch. Im heutigen Handel wird sie am Morgen knapp über diesem Hoch getaxt.

Rallyfortsetzung deutet sich an

Gelingt der Salesforce-Aktie ein Ausbruch über den Widerstandsbereich um 263,43 USD, dann ergäbe sich ein Fortsetzungssignal für die Rally seit Dezember 2022. Die nächste große Hürde wäre ein Abwärtsgap vom 01. Dezember 2021 zwischen 276,94 USD und 283,40 USD. Darüber wäre Platz bis zum Allzeithoch bei 311,75 USD.

Sollte der Wert aber unter 246,89 USD abfallen, dann wäre ein kleines Doppeltop vollendet. In diesem Fall müsste mit einer Konsolidierung in Richtung 234,23 USD oder sogar 231,50 USD gerechnet werden.

Fazit: Die Salesforce-Aktie steht kurz vor einem Signal zur Fortsetzung der Rally. Aber noch hat sie dieses Signal nicht ausgebildet.

salesforce.com - Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)