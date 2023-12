Euphorie und Markttechnik vs. Saisonalität und Kapitalströme

Das Tauziehen zwischen saisonal freundlichen Trends und massiven Kapitalzuflüssen in Aktien, und einem auf der anderen Seite technisch insgesamt stark überkauften Markt, nimmt spürbar zu. Viele sehen Rückläufe von 3 bis 5% als allerdings gesund an, mit der Gelegenheit aufzustocken. Schwache Inflationsdaten aus England und Deutschland, einhergehend mit flauen Handelsdaten aus Japan und Taiwan ziehen die Renditen der Staatsanleihen global runter, wirken sich auf der Aktienseite aber nicht vorteilhaft aus. Die enttäuschenden Quartalszahlen und Aussichten von Fedex sind eine Erinnerung daran, dass weniger Inflation und Wachstum auch Belastungsfaktoren sind. Wir sehen einen ähnlichen Trend bei General Mills und Winnebago, mit in Teilen ebenfalls flauen Zahlen und/oder Aussichten.



00:00 - Intro

00:23 - Marktüberblick

02:28 - Fear & Greed Index, Sentiment Votes etc.

10:06 - Wirtschaftsdaten

13:07 - Marco Kolanovic (JP Morgan)

15:03 - Wird es wirklich so toll?

16:06 - Handelsdaten | u. a. Japan & Taiwan

17:18 - Micron Technology | FedEx

19:16 - Analystenkommentare

21:08 - General Mills | Winnebago | Boing | US Steel etc.

25:50 - Alibaba | Bytedance





