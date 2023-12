Positiver Handelsstart

Deutschland: Kleiner Gewinn zum Start

Der Dax knüpft am Mittwoch wohl zunächst an seine Vortagesgewinne an. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex 0,2 Prozent höher auf 16 777 Punkte. Damit bleibt die Hoffnung auf eine kleine Weihnachtsrally nach der großen Rekordjagd. Sie hatte den Dax vom Oktober-Tief bis zum vergangenen Donnerstag um gut 16 Prozent nach oben auf 17 003 Punkte getrieben.

Weiter beeindruckend bleibt die jüngste Gewinnserie an der Wall Street mit nun neun Tagen im Plus im Dow Jones Industrial. Vor einer Woche hatte die US-Notenbank die erhofften Zinssenkungssignale für 2024 gesendet. Ihre europäischen Kollegen von der EZB waren einen Tag später deutlich defensiver geblieben und hatten damit die Dax-Rally ausgebremst. "Die Zinspolitik der Fed bleibt 2024 entscheidend für die Märkte", schreiben Experten der Schweizer Bank UBS. Im Fokus liege inzwischen das Tempo von Zinssenkungen. Hier seien aber bereits deutliche Schritte eingepreist.

USA: Zugewinne

Dank der anhaltenden Hoffnung auf deutliche Zinssenkungen im kommenden Jahr ist die Rekordjagd an den US-Börsen weitergegangen. Die Anleger reagierten am Dienstag erleichtert darauf, dass am Anleihenmarkt die Rendite zehnjähriger US-Staatspapiere unter vier Prozent geblieben war. Dem US-Leitindex Dow Jones Industrial und dem technologielastigen Nasdaq 100 reichten damit moderate Kursgewinne, um historische Höchststände zu erklimmen. Der Dow legte um 0,68 Prozent auf 37 557,92 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,59 Prozent auf 4768,37 Punkte. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,49 Prozent auf 16 811,86 Punkte nach oben.

Asien: Durchwachsen

Der japanische Börse hat am Mittwoch weiter zugelegt. Bereits am Vortag hatte die davon profitiert, dass die Notenbank des Landes keine Signale in puncto einer möglichen Straffung der Geldpolitik gesendet hatte. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss zur Wochenmitte 1,37 Prozent höher. Der chinesische CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen büßte hingegen zuletzt 1,10 Prozent ein, während der Hang-Seng-Index in Hongkong um 0,51 Prozent stieg. Die Notenbank Chinas hatte die Leitzinsen zur Wochenmitte unverändert belassen.

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR IONOS AUF 23,40 (22,50) EUR - 'OVERWEIGHT'

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 290 (250) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP NUCERA AUF 22 (21) EUR - 'BUY'

HSBC HEBT ZIEL FÜR CECONOMY AUF 1,90 (1,80) EUR - 'REDUCE'

HSBC HEBT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 17 (16) EUR - 'BUY'

JPM HEBT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 66,20 (59,00) EUR - 'OVERWEIGHT'

RBC HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 16 (15) EUR - 'OUTPERFORM'

RBC SENKT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 13,75 (14,50) EUR - 'SECTOR PERFORM'

WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR QIAGEN AUF 50 (45) USD - 'OVERWEIGHT'