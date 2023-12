Trading-Chance UPS: „Bad News“ von der Konkurrenz könnten die Rallye jetzt beenden

Werbung

Gestern Abend meldete der US-Logistikdienstleister FedEx unter den Prognosen liegende Ergebnisse und gab einen mageren Ausblick auf das neue Geschäftsjahr ab. Das könnte die UPS-Aktie ebenso unter Druck setzen, denn was Umsatz und Gewinnmargen angeht, sitzt man da in einem Boot: Eine Trading-Chance Short.

Federal Express, kurz FedEx, verdiente im hier am 30.11. endenden, zweiten Geschäftsjahresquartal 2023/2024 zwar mehr als im Vorjahreszeitraum, aber weniger als erwartet. Und das bei zum Vorjahr gesunkenem Umsatz. Für das kommende Jahr sieht man nur einen Umsatzanstieg im niedrigen einstelligen Prozentbereich und einen Gewinn pro Aktie, der von den Analysten höher erwartet wurde. Die FedEx-Aktie ist dadurch vorbörslich unter erheblichem Druck:

Diesem Kurseinbruch noch hinterherlaufen zu wollen, erscheint unklug. Aber der Branchekollege United Parcel Service, kurz UPS, notiert vorbörslich nur knapp drei Prozent und damit erheblich weniger im Minus … obwohl man davon ausgehen muss, dass das Umfeld für beide Unternehmen gleich trübe daherkommt.

Analysten-Kursziel fast erreicht

Daher wäre die UPS-Aktie in Bezug auf einen Short-Trade allemal einen Blick wert. Von einer erheblichen Belebung der Gemengelage kann man für 2024 vorerst nicht ausgehen. Die Bewertung der Aktie ist mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 18/19 für das laufende Jahr nicht mehr günstig … und die Analysten sehen nicht mehr viel Luft nach oben: Deren durchschnittliches Kursziel liegt bei 164,70 US-Dollar und wurde in den vergangenen Tagen fast erreicht. Hinzu kommt, dass die Luft auch aus charttechnischer Sicht dünn ist, denn …

50 Prozent Fibonacci-Retracement absolviert

… die UPS-Aktie notiert bei markttechnischen Indikatoren nahe der Überhitzungszone nur noch leicht unterhalb eines markanten Kreuzwiderstands, der sich aus den Tiefs der Monate Mai, Juni und August sowie der 200-Tage-Linie zusammensetzt und zwischen 166,40 und 169,22 US-Dollar wartet. Da in diesem Umfeld der Ernüchterung durchzukommen, dürfte nicht leicht fallen, zumal nicht nur der Gesamtmarkt bereits eine Super-Rallye hinter sich hat, sondern auch die UPS-Aktie selbst. Der Chart zeigt:

Quelle: marketmaker pp4

UPS ist seit Ende Oktober gut 22 Prozent gestiegen. Dadurch hat der Kurs genau die Hälfte der vorherigen Abwärtsbewegung korrigiert. Man sollte einkalkulieren, dass hier über das 50-Prozent-Retracement der in blau im Chart mit eingeblendeten Fibonacci-Retracement-Levels (hier bezogen auf die Tages-Schlusskurse) auch noch der nächste Schritt in Form eines 61,8 Prozent-Retracements gelingt, zumal dieser Level auf Höhe der 200-Tage-Linie liegt, daher sollte man den Stop Loss Short zunächst ein Stückchen darüber ansiedeln. Aber insgesamt bieten Chartbild und der Dämpfer durch die FedEx-Zahlen die Chance, dass diese Rallye bereits vorher und womöglich genau jetzt endet.

Die Rallye könnte bereits hier ihr Ende finden

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 204,578 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 3,4. Den Stop Loss würden wir bei 173 US-Dollar in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat beim derzeitigen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0960 einem Kurs von ca. 2,82 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf die UPS-Aktie lautet HC398E.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 166,40 US-Dollar, 169,22 US-Dollar, 192,98 US-Dollar

Unterstützungen: 158,49 US-Dollar, 150,54 US-Dollar, 133,68 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf UPS

Basiswert UPS WKN HC398E ISIN DE000HC398E0 Basispreis 204,578 US-Dollar K.O.-Schwelle 204,578 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UniCredit Hebel 3,4 Stop Loss Zertifikat 2,82 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.