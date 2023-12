AMAZON - Bekommen die Bären einen Fuß in die Tür?

Amazon.com Inc. - WKN: 906866 - ISIN: US0231351067 - Kurs: 152,970 $ (Nasdaq)

In den letzten Monaten hat sich die Amazon-Aktie beeindruckend von den negativen Vorzeichen des Vorjahres verabschiedet und in einer steilen Kaufwelle über zwei Drittel dieser Korrekturphase wieder aufgeholt. Zuletzt gelang auch der notwendige Bruch der Hochpunkte bei 145,86 bis 149,26 USD und damit die Fortsetzung der Aufwärtsphase seit Ende Oktober.

Aufwärtsmomentum schwindet

Aktuell haben es die Bullen aber schwer, den Schwung des Ausbruchs an der Kurszielmarke bei 154,03 USD aufrechtzuerhalten. Eine kleine Korrektur wäre auf dem neu erreichten Niveau auch an sich kein Problem, so lange dabei nicht das letzte Hoch bei 149,26 USD unterschritten wird. Denn damit hätte man die Aufwärtswelle seit Anfang Dezember neutralisiert und die Tür für eine Korrektur bis 145,86 USD weit aufgestoßen. Unter dem Zwischentief bei 143,64 USD käme es sogar zu einem Abverkauf bis 131,23 USD und damit zum vorläufigen Ende der starken Rallyphase.

"Bonusziel" bei 162,00 USD weiter erreichbar

Doch so weit ist es noch nicht und der nachhaltige Anstieg über 154,03 USD weiterhin möglich. Über dem Jahreshoch bei 155,63 USD wäre er erfolgreich vollzogen und damit das Kurszielgebiet bei 162,00 USD erreichbar. Allerdings sollte man sich an dieser Stelle auf eine übergeordnete Korrekturphase einstellen.

Amazon Aktie Tageschart

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)