DAX: Kaum Bewegung auf dem Parkett

Bereits den zweiten Tag in Folge kann der DAX seit dem Test des 50-Tage-Durchschnitts zulegen, tastet sich aber nur sehr vorsichtig auf der Oberseite voran. Leider sieht die untergeordnete Aufwärtsbewegung nach einer bärischen Flagge aus, sodass in einigen Stunden bis Tagen eine Auflösung zur Unterseite zwingend erwartet werden muss.

Demnach wären unterhalb eines Niveaus von 16.624 Zählern Abschläge zurück auf die Sommerhochs bei 16.528 Punkte zu erwarten, darunter auf 16.290 Punkte und damit die Rekordstände aus 2021.

Gelingt es dagegen mindestens über 17.000 Punkte auf Tagesschlusskursbasis zuzulegen, könnte der Widerstandsbereich um 17.200 + X Zählern in den Fokus der Investoren rücken.

An der Datenfront bleibt es in der ersten Tageshälfte ruhig, erst ab 14:30 Uhr stoßen die USA mit Zahlen zu Erstanträgen sowie fortgesetzten Anträgen auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche dazu. Zeitgleich wird das endgültige BIP Q3 (annualisiert) vorgestellt. Nicht zu vergessen, der Philadelphia-FED-Index per Dezember, der ebenfalls zu 14:30 Uhr ansteht.