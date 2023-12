Trading-Chance IDEXX Laboratories: An entscheidender Hürde heiß gelaufen

Werbung

Vom einem neuen Jahrestief an das Jahreshoch in weniger als zwei Monaten: Die Aktie des Tiermedizintechnik-Unternehmens IDEXX Laboratories hat einen gewaltigen Run hinter sich … und ist dadurch überkauft, teuer bewertet und über das durchschnittliche Analysten-Kursziel gelaufen: Eine Trading-Chance Short.

IDEXX Laboratories stellt medizinische Geräte und Produkte für Tierkliniken und Tierärzte her. Grundsätzlich ist das ein Wachstumsmarkt. Aber auch ein Wachstumsmarkt, bei dem es großenteils um Investitionsgüter geht, reagiert auf Veränderungen bei den Finanzierungskosten, sprich beim Zinsniveau. Investitionen aufzuschieben, bis die Kredite günstiger werden, bis idealerweise als Folge einer rückläufigen Nachfrage auch die Preise sinken, das könnte im kommenden Jahr in allen Branchen zu beobachten sein – auch hier. Das wäre nicht unbedingt ein Hinderungsgrund für weiter steigende Kurse der Aktie. Es sei denn, sie wäre bereits „teuer“ … und das ist sie.

Das Analysten-Kursziel wurde bereits überboten

Das bemerkenswerte Element ist hier, dass der Kurs von IDEXX Laboratories auf die jüngsten, am 1. November vorgelegten Quartalszahlen erst einmal nur mäßig positiv reagierte. Direkt vor der Vorlage der Ergebnisse hatte der Kurs mit 372,50 US-Dollar das Jahrestief erreicht. Dann kam es zwar zu einem Tag mit Käufen, danach passierte aber erst einmal nichts mehr. Erst zwei Wochen später schoss der Kurs in zwei kräftigen Schüben nach oben, um dann am 14. Dezember in die bis ins Jahr 2022 zurück reichende Widerstandszone zwischen 560,92 und 574,33 US-Dollar zu laufen – und dort zu stoppen. Was unterfütterte diese Rallye, nachdem man von den Quartalszahlen zunächst nur mäßig beeindruckt war?

Eine niedrige Bewertung ist es nicht … und selbst wenn man Anfang November ein Kurs/Gewinn-Verhältnis auf Basis des Gewinns der letzten vier Quartale von 38 noch als günstig ansah: Jetzt liegt es durch den immensen Kursanstieg bei 55 und ist damit letztlich hoch bis „zu hoch“. Was die Analysten nicht unbedingt anders sehen. Zwar liegt das Verhältnis der „Kaufen“ zu den „Halten“-Einstufungen bei 6 zu 4. Aber diese Einschätzungen stammen ja nicht aus den letzten Tagen, sondern wurden oft auf einem viel tieferen Kursniveau vorgenommen. Was sich auch am durchschnittlichen Kursziel der Analysten zeigt, denn das liegt derzeit bei 535 US-Dollar und wäre somit überboten. Da werden die Argumente, jetzt neu Long zu gehen, dünner, zumal auch die Chart- und Markttechnik eher das Gegenteil anbieten würde:

Ein Ausbruch wäre trotzdem möglich, eine Bullenfalle dann aber keine Überraschung

Durch diese gewaltige Rallye von in der Spitze 52 Prozent binnen sechs Wochen ist die Aktie nicht nur untypisch teuer bewertet, sondern seitens der markttechnischen Indikatoren heiß gelaufen. Dass der Kurs an dieser markanten Widerstandszone 560,92 und 574,33 US-Dollar erst einmal hängenblieb, wie das auch Ende Juli nach einer – allerdings kleineren – Rallye der Fall war, wundert daher nicht. Zwar sollte man immer einkalkulieren, dass die Aktie trotzdem nach oben ausbricht, aber:

Quelle: marketmaker pp4

Wenn eine Aktie überkauft, teuer, über dem Kursziel der Experten und dann auch noch in kurzer Zeit untypisch weit gelaufen ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein solcher Ausbruch genau das Kaufvolumen bringt, in denen andere Akteure ihre Positionen zu ideal hohen Preisen abbauen bzw. Short-Trades etablieren können, hoch. Sprich: Wenn es nach oben hinausgeht, wäre eine Bullenfalle denkbar genug, um einen Short-Trade bereits jetzt anzudenken, zumal dieser Ausbruch ja keineswegs kommen muss.

Die derzeitige Konstellation bietet sich für Risikofreudige förmlich an

Für diese Trading-Chance stellen wir ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit vor, das mit einem Basispreis/Knock Out-Level von 653,581 US-Dollar einen Hebel von 4,74 ausweist. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie, bei 588 US-Dollar ansiedeln, das würde beim derzeitigen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar (1,0950 USD) einem Kurs von ca. 0,58 Euro im Zertifikat entsprechen. Die WKN dieses IDEXX Laboratories Short-Zertifikats lautet HC83YG.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 560,92 US-Dollar, 574,33 US-Dollar, 706,95 US-Dollar

Unterstützungen: 480,00 US-Dollar, 447,56 US-Dollar, 372,50 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf IDEXX Laboratories

Basiswert IDEXX Laboratories WKN HC83YG ISIN DE000HC83YG9 Basispreis 653,581 US-Dollar K.O.-Schwelle 653,581 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UniCredit Hebel 4,74 Stop Loss Zertifikat 0,58 Euro

