Beginnt jetzt die Santa Claus Rallye? NIKE unter Druck

Direkt zum Video auf YouTube

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Historisch betrachtet beginnt heute, an diesem Freitag, die Phase der Santa Claus-Rallye. Es geht dabei um die letzten fünf Handelstage des Jahres, und um die ersten beiden Handelstage des neuen Jahres. Seit 1950 geht es im S&P 500 in dieser Zeitspanne im Schnitt um 1,5% bergauf. In 80% der Fälle tendiert die Wall Street in dieser Phase Freundlich. Sollten wir diese Rallye überhaupt sehen, baue ich in die festen Kurse hinein deutliche Leerverkäufe auf.



// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



00:00 Intro

00:22 Santa Claus Rallye?

01:02 Uneinheitliche Stimmung | Inflation | Wirtschaftsdaten

03:00 Technische Analyse (S&P, Renditen Staatsanleihen)

04:45 Zum breiten Markt | Nike im Fokus

08:08 Nike: Reaktion Wall Street & Kommentare

09:50 Kommentare zu Tesla, Coinbase

10:20 Opening Bell+ | Amazon | Apple

11:05 China: neue Restriktionen (u.a. Tencent)

11:42 Zinssenkungen | M&A Markt | US Steel

12:18 BYD

13:48 Tesla | Occidental Petroleum

14:23 Paramount & Warner Bros. Discovery

14:58 Schöne Weihnachtszeit!



► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/



► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP



► Website: https://www.markuskoch.de/



► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung

#finanzmarkt #openingbell