onvista Mahlzeit:

Heute wird es spannend! Um 14:30 Uhr werden die Daten zum PCE Preisindex in den USA gemeldet. Dieses Event kann heute über Rally oder Crash entscheiden. Derweil kommt die Aktie von Nike unter die Räder und zieht Adidas, Puma und Co mit in den Abgrund. Was ist hier passiert? Klöckner Aktien sind heute gesucht - Martin schaut auch hier auf die Gründe. Und Aktien der Kreuzfahrtgesellschaft Carnival sind gestern wieder ans Jahreshoch herangelaufen. Sollten Trader nun mit einem Ausbruch und einer Trendfortsetzung rechnen?

