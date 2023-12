Puma: Ein schlechtes Omen

Nike sieht sich nun gezwungen, millionenschwere Umstrukturierungsmaßnahmen zu ergreifen, um in den nächsten Jahren seine Kosten von bis zu zwei Mrd. Dollar zu senken. Die Umsatzprognose für das nächste Geschäftsjahr wurde deutlich aufgeweicht, hier ist nur ein marginaler Zugewinn zu erwarten. Außerdem drücken noch hohe Lagerbestände auf den Gewinn des Unternehmens, was Anleger hierzulande veranlasst, auch Puma tief in die Verlustzone zu schicken.

Sollte sich die negative Entwicklung demnach im neuen Jahr weiter fortsetzen, könnte es zu einer nachhaltigen Auflösung eines symmetrischen Keils kommen, der sich seit Mitte Mai letzten Jahres im Aufbau befindet. Dabei würde bei erfolgreicher Auflösung zeitgleich ein mittelfristiges Verkaufssignal für die Puma-Aktie drohen, welches sich schon längerfristig andeutet.

Noch in neutraler Range

Eine Auflösung der Handelsspanne zwischen 41,32 und 76,34 Euro zur Unterseite könnte der Puma-Aktie eine sehr schwierige Ausgangsbasis für die nächsten Monate verschaffen, Abschläge auf 38,70 und darunter den Bereich von 29,60 Euro kämen auf den erfolgsverwöhnten Konzern zu. Zeitgleich würde dies eine zweite große Verkaufswelle nach den Rekordständen von 115,40 Euro seit November 2021 hervorrufen. Sollte sich das Papier jedoch vorzeitig wieder fangen und nicht mehr unter das Niveau von 46,55 Euro zurückfallen, dürfte dies erst oberhalb von 67,35 Euro zu einer positiven Ausgangslage führen und im Anschluss Gewinne an 72,64 bzw. 80,00 Euro ermöglichen.