SIEMENS ENERGY - Eine Aktie, zwei Chancen!

Siemens Energy AG - WKN: ENER6Y - ISIN: DE000ENER6Y0 - Kurs: 11,980 € (XETRA)

Wer aktuell die Siemens-Energy-Aktie handelt, braucht eigentlich keinen Hebel mehr. Die Aktie kann im heutigen Handel über 5 % zulegen und die Tageskerze fällt trotzdem nicht auf. Kurzum, die Volatilität ist und war in den vergangenen Wochen hoch, sowohl auf der Unterseite als auch nach oben.

In diesem Umfeld konnte sich die Aktie im November und Dezember deutlich stabilisieren. Der Crash am 26. Oktober war das vorläufige Ende des bis dahin laufenden Abwärtstrends. Diese Verluste hat die Aktie bereits aufholen können, wobei es ab Ende November zu einer Konsolidierung gekommen ist. Hier könnte man eine bullische Flaggenformation unterstellen, wobei die Aktie derzeit dabei ist, die obere Begrenzung zu testen.

Kurzfristig (zu) teuer?

Mit diesem Test wird es gleich zu Beginn der neuen Handelswoche spannend. Damit die Aktie weiteres Aufwärtspotenzial freischalten kann, müsste der Widerstandsbereich um 12 EUR nachhaltig überwunden werden. Bis dahin ist dieser Preisbereich als zu teuer anzusehen und die Gefahr besteht, dass der Kurs nach unten abprallt. In diesem Fall könnte es kurzfristig zu erneuten Abgaben in Richtung 10 EUR kommen.

Sollten sich die Käufer hingegen nachhaltig durchsetzen und den Widerstandsbereich bei 12 EUR überwinden, wären kurzfristig weitere Gewinne auf 13,10 EUR und knapp 14 EUR möglich.

Fazit: Wer in der Siemens-Energy-Aktie auf weiter anziehende Notierungen spekulieren möchte, dem böten sich aus charttechnischer Sicht derzeit zwei Möglichkeiten. In Variante eins gelingt jetzt der Ausbruch über den Widerstandsbereich um 12 EUR. Die Kurse könnten dann bis in den Januar hinein weiter durchstarten. In der zweiten Variante sind die Bullen derzeit noch nicht stark genug und es kommt zu einer kurzfristigen Korrektur. Interessant wird die Aktie dann wieder im Preisbereich um 10 EUR. Nur nachhaltig darunter sollte der Kurs nicht mehr nachgeben.

Siemens Energy Aktie Chartanalyse

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)