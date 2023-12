MICROSOFT - Diese zwei Gewinnchancen gibt es jetzt

Microsoft Corp. - WKN: 870747 - ISIN: US5949181045 - Kurs: 374,085 $ (Nasdaq)

Ende November erreichte die Microsoft-Aktie mit 384,30 USD ein neues Allzeithoch. Damit präsentiert sich der Software-Riese zum Jahresende bullisch, auch wenn den Käufern in den vergangenen Tagen ein neues Hoch versagt geblieben ist. Stattdessen konsolidiert die Aktie oberhalb von ca. 363 USD seitwärts. Ist dies nur eine kurze Pause im Aufwärtstrend?

Darauf ist jetzt zu achten!

Strategisch gesehen kann man in der Microsoft-Aktie auf langfristige Sicht kaum etwas falsch machen. So tendiert die Aktie größtenteils bullisch. Saisonal kam es in der vergangenen Dekade beispielsweise lediglich im September und Dezember zu einem Minus. Alle anderen Monate endeten im Plus und das zum Teil sehr deutlich.

Die Saisonalität passt interessanterweise auch zum aktuellen Kursgeschehen. Die Dezemberperformance ist noch leicht negativ. Dies könnte auch noch weiter bis in den Januar hinein anhalten. Wichtig wäre jedoch, dass man den Preisbereich bei 362,90 USD nicht nachhaltig unterschreitet. Dies könnte zu einer größeren Abwärtsbewegung beispielsweise zurück in Richtung 340 USD führen.

Auf der anderen Seite müsste der Widerstandsbereich bei 377,63 USD nachhaltig überwunden werden, um einen Anlauf auf das Allzeithoch zu wagen. Später können die Kurse auch in Richtung 400 USD tendieren.

Fazit: Trotz der kurzfristigen Schwierigkeiten bleibt die Microsoft-Aktie in meinen Augen interessant. Konkrete Chancen ergeben sich bei einem Ausbruch über 378 USD bzw. im Bereich der Unterstützung um 362,90 USD. Ein nachhaltiger Rückfall unter 362 USD sollte jedoch vermieden werden.

Microsoft Corp. Aktie Chartanalyse

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)