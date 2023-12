DAX: Index weiter in Seitwärtsphase

Während US-Indizes fortwährend neue Rekorde markieren, haben sich Anleger beim Deutschen Aktienindex DAX etwas zurückgezogen und am Donnerstag das Barometer in der Verlustzone abschließen lassen. Dennoch bewegt sich der Index weiter in seiner seit Tagen anhaltenden Seitwärtsphase, ohne konkrete Signale auszusenden.

Dies dürfte vorläufig auch heute der Fall sein, die Handelsspanne für den DAX wird zwischen 16.620 und im Hoch 16.790 Punkten taxiert. Nur eine Auflösung dieser dürfte entsprechende Signale erzeugen. Weiterhin wird eine kleine SKS-Formation aus der Kursentwicklung der letzten Tage vermutet, die zu Beginn des Jahres eine Konsolidierung herbeiführen könnte.

Mögliche Ziele liegen hierbei zunächst an den Sommerhochs von 16.528 Punkten, darunter an den Verlaufshochs aus 2021 bei 16.290 Zählern. Idealerweise fällt der DAX aber auf 16.000 Punkte zurück und schließt einige Kurslücken, die er in den letzten Wochen der Rallye gerissen hat.

Der Wirtschaftsdatenkalender für diesen Freitag zeigt nur wenige Ereignisse an, um 9:00 Uhr wird das schweizerische KOF-Konjunkturbarometer per Dezember vorgestellt, zeitgleich veröffentlicht Spanien seine Vorabschätzung der Verbraucherpreise per Dezember. Die letzte planmäßige Nachricht des Tages liefern die USA um 15:45 Uhr mit dem Chicago-Einkaufsmanagerindex per Dezember. Der offizielle Handel auf dem Frankfurter Parkett endet heute um 14:00 Uhr.