KONTRON - Diese Chancen sehen Trademate-Experten!

KONTRON AG O.N - WKN: A0X9EJ - ISIN: AT0000A0E9W5 - Kurs: 21,020 € (XETRA)

Der Start ins neue Jahr ist in der Kontron-Aktie nicht geglückt. Im heutigen Vormittagshandel gibt der Kurs gut ein Prozent nach und setzt damit die kleine Korrektur der letzten Tage weiter fort. Müssen sich Trader und Anleger Sorgen machen?

Kein Grund zur Panik!

Ich denke nicht. Natürlich sind weiter nachgebenden Notierungen in der Kontron-Aktie nicht mit Sicherheit auszuschließen. Charttechnisch ist die Aktie jedoch relativ gut abgesichert. So treffen Verkäufer im Bereich von ca. 21 EUR bis hin zu ca. 20 EUR auf einen wichtigen Unterstützungsbereich. Im Idealfall gibt dieser der Aktie ausreichend Halt, um im Laufe der nächsten Wochen und Monate neue Hochs auf und oberhalb von 23 EUR zu erreichen.

Neben der angesprochenen Unterstützung gibt es auch weitere Aspekte, die für die kommenden Wochen und Monate positiv stimmen. Dazu zählt unter anderem auch die Saisonalität. Mit Blick auf diese könnte es bis in den März zwar noch etwas holprig werden, am Ende aber spricht einiges dafür, dass sich die Bullen durchsetzen (Quelle: seasonax.com).

Auch fundamental scheint die Aktie einiges an Potenzial zu haben. Dafür spricht die Tatsache, dass unser Trademate-Experte Oliver Baron die Aktie in seinem Score-Depot hat. Wer neue Entwicklungen in diesem Bereich nicht verpassen will, sollte einen Blick auf das Trademate-Depot werfen.

Fazit: Gleich zu Beginn des neuen Jahres könnte es in der Kontron-Aktie spannend werden. Mit der laufenden Korrektur wird der Unterstützungsbereich um ca. 21 EUR getestet. Idealerweise kann dieser erfolgreich verteidigt werden, sodass die Kurse in den nächsten Wochen auf und über 23 EUR ansteigen. Kurzfristig ist mit den heutigen Kursverlusten unter Korrektur jedoch noch Vorsicht geboten.

KONTRON Aktie Chartanalyse

(© stock3 2024 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)