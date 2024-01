DAX: Zinssenkungen Absage erteilt

Angesichts der weiter hohen Inflation in Deutschland scheinen rasche Zinssenkungen seitens der Europäischen Zentralbank EZB unwahrscheinlich geworden zu sein, zumindest in naher Zukunft. Erst in der zweiten Jahreshälfte wird seitens der Anleger mit konkreten Schritten gerechnet, in den USA sind nach dem Basisszenario der US-Notenbank FED aktuell drei Senkungen um jeweils 0,25 Prozentpunkte geplant. In dem nun veröffentlichten Protokoll zum Zinsentscheid vom Dezember gehen praktisch keine neuen Details zu den anstehenden Zinssenkungen hervor.

Ein Blick auf das heimische Leitbarometer zeigte den Index bis zur Veröffentlichung der Inflationsdaten aus Deutschland in Ruhestellung, erst anschließend kam der Markt wieder stärker unter Druck, der DAX setzt seine Talfahrt weiter in Richtung der Verlaufshochs aus 2021 bei 16.290 Punkten fort. Das ideale Korrekturziel der nun gestarteten Konsolidierung liegt am 61,8 % Fibonacci-Retracement beziehungsweise der Kursmarke von rund 16.000 Punkten.

Um ein bullisches Szenario für den Deutschen Aktienindex DAX zeichnen zu können, müsste mindestens ein Kurssprung über 16.965 Punkte gelingen. Im Anschluss könnten dann noch einmal die Rekordstände bei 17.003 Punkten angesteuert werden, darüber die nächsthöhere Zielzone um 17.200 Punkten.

Weitere Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag folgen ab 15:45 Uhr mit dem S&P Global Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor (endgültig) der US-Amerikaner, um 16:30 Uhr folgt der wöchentlich erscheinende DoE-Erdgaslagerhaltungsbericht. Die Schlussnachricht des heutigen Tages bilden die US-Rohöllagerbestände.