Soja: Weiter keine Besserung in Sicht

Der Monatscharts des Soja-Futures verrät einen seit 2001 bestehenden Aufwärtstrend, innerhalb dessen ging es von 418 auf in der Spitze 1.557 US-Cents bis Ende 2012 rauf. Nach einer zwischengeschalteten Konsolidierung zurück auf die untere Trendbegrenzung kam es wieder zu einem großen Aufschwung, dieser dauerte bis Mitte 2022 und einen Wert von 1.784 US-Cents an. Dies war allerdings auch das vorläufig letzte große Hoch innerhalb der seit 2021 andauernden Konsolidierungsphase. Diese zeig mit den beiden Flügeln zur rechten und linken Seite eine SKS-Formation an, deren Nackenlinie im Bereich zwischen 1.181 und 1.257 US-Cents verläuft. Eine Auflösung dieser Umkehrfunktion würde demnach für die nächsten ein bis zwei Jahre weiter fallenden Notierungen bedeuten. Ein ähnliches Bild hat man bereits im Zeitraum zwischen 2010 und 2014 beobachten können.

Düstere Aussichten

Anstelle einer Signallage auf Wochenbasis abzuwarten, sollte hier tendenziell mit dem Monatschart gearbeitet werden, sofern ein langfristiges Anlageinteresse besteht. Durch entsprechende Short-Positionen und einer vorherigen Auflösung der SKS-Formation könnte bei einem Schlusskurs unterhalb von 1.181 US-Cents könnten erste Positionen auf der Unterseite auf den Soja-Future abgeschlossen werden. Ziele sind hierbei bei 1.082 und 960 US-Cents für den Agrarrohstoff angesiedelt. Eine Verlustbegrenzung sollte wegen der gewöhnlichen Volatilität in diesem Bereich oberhalb der Spanne resultierend aus der Nackenlinie von 1.256 US-Cents angesetzt werden. Solange dieses Konstrukt nicht endgültig aktiviert ist, bestehen kurzfristig Anstiegschancen an die Niveaus von 1.326 und 1.398 US-Cents. Um die Formation noch abwenden zu können, bedarf es allerdings Notierungen oberhalb des Niveaus der rechten Schulter, also 1.555 US-Cents.