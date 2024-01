AKTIE IM FOKUS: Nvidia nach KI-Ankündigung auf Rekordhoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Rolle von Nvidia als Anlegerfavorit im Bereich der Künstlichen Intelligenz hat den Aktien am Montag ein Rekordhoch eingebracht. Nach der Ankündigung neuer Produkte, die diesen Megatrend adressieren, kehrten die Titel des Chip- und Prozessorkonzerns mit einem Kurssprung um 6,2 Prozent schwungvoll über die Marke von 500 US-Dollar zurück. Über dieser war die Rally im vergangenen Jahr mehrfach zu Ende gegangen. Nun gelang es erstmals, sich mit bis 522 Dollar deutlich von dieser Marke abzusetzen. Allgemein waren die zuletzt schwächelnden Technologiewerte am Montag wieder gefragt, gerade solche aus dem Chipsektor.

Nvidia kündigte drei neue Desktop-Grafikchips mit bestimmten Eigenschaften an, die es Endanwendern ermöglichen sollen, Künstliche Intelligenz auf ihren Computern besser zu nutzen. Speziell für Gamer oder Designer, aber auch für andere Benutzer sollen die neuen Chips von Vorteil sein. Diese sind aktualisierte Versionen bestehender Produkte, die zu einem attraktiven Preis angeboten werden sollen. Dies teilte das Unternehmen am Montag in einer Präsentation auf der Technologie-Fachmesse CES in Las Vegas mit./tih/he