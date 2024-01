ALPHABET - Rally kann starten

Alphabet Inc. (Class C) - WKN: A14Y6H - ISIN: US02079K1079 - Kurs: 140,530 $ (Nasdaq)

Die Alphabet-Aktie fiel am 03. November 222 auf ein Tief bei 83,45 USD. Danach startete zunächst eine volatile, aber moderate Rally. Am 11. Mai 2023 brach der Wert mit einem Aufwärtsgap über die obere Begrenzung dieser Rally aus. Danach verschob sich die Aufwärtsbewegung auf ein höheres Niveau.

Die Aktie erreichte am 12. Oktober 2023 ein Hoch bei 142,38 USD. Nach einer volatilen Konsolidierung brach der Wert zwar am 20. Dezember aus der Konsolidierung nach oben aus und kletterte im Anschluss auf ein neues 52-Wochenhoch bei 143,95 USD. In den letzten Tagen konsolidierte der Wert. Dabei kam es zu einem leicht überschießenden Pullback bis an ein log. 50%-Retracement bzw. den EMA50 (Tagesbasis). Gestern setzte sich der Wert nach oben ab und brach über den kurzfristigen Abwärtstrend nach oben aus.

Deutet sich hier eine neue Rally an?

Der gestrige Anstieg brachte ein neues Kaufsignal mit sich. Die Aktie könnte jetzt direkt zu einer Rally an ihr Allzeithoch bei 151,85 USD ansteigen. Gelingt ein Ausbruch darüber, wäre eine weitere Rally gen 177-180 USD möglich.

Sollte die Aktie allerdings unter 136,48 USD abfallen, dann würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. Eine schnelle weitere Rally wäre dann zunächst kein Thema mehr. Vielmehr müsste zunächst mit einem Rückfall in Richtung 129,40 USD oder sogar ca. 124 USD gerechnet werden.

Fazit: Der gestrige Anstieg macht Hoffnung auf eine weitere Rally. Das CRV ist gut.

Alphabet Inc. (Class C) - Aktie

(© stock3 2024 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)