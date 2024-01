Das Analysehaus Jefferies hat mit einer skeptischen Einschätzung Wacker Neuson, einen Hersteller von Geräten für die Land- und Bauwirtschaft, an das Ende des SDax geschickt. Jefferies strich das Kursziel von 28 Euro auf 19 Euro zusammen. Der Grund: Der Konzern stehe vor einem schwierigen Jahr, gerade mit Blick auf die europäischen Absatzmärkte im Bereich Landwirtschaft und Bau. Landwirte haben derzeit ein Überangebot und die Bauwirtschaft leide unter der Rezession.

Im frühen Handel fiel die Wacker-Neuson-Aktie um rund 2,7 Prozent, bevor sie sich wieder leicht erholte. Nach gut zwei Stunden liegt sie noch mit rund 1,8 Prozent im Minus bei knapp 17,50 Euro.

Fazit

Die Aktie befindet sich weiterhin in einem intakten Abwärtstrend und ist an der starken Widerstandszone von 18 Euro gescheitert. Die trüben Aussichten für die Wirtschaft setzen dem Hersteller von Geräten für die Landwirtschaft und Bauindustrie zu. Für die Aktie ergibt das derzeit trübe Aussichten. Das sieht - mit Blick auf den Chart - offenbar nicht nur Jefferies so.

(mit Material von dpa-AFX)