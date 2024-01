DAX: Asien stützt

Vor dem Hintergrund kräftiger Kursgewinne in Asien dürfte auch der deutsche Aktienindex DAX von den positiven Vorzeichen profitieren und seine Gewinne intraday weiter ausbauen. Allerdings bleiben immer noch einige Unsicherheiten zu benennen. Wichtigstes Ereignis dürfte dagegen die Entscheidung der US-Börsenaufsicht SEC über die Zulassung eines Bitcoin-ETFs werden.

Vor allem Deutschlands Konjunkturdaten entwickeln sich in einem rasenden Tempo gen Süden, die international aufgestellten Konzernen tangiert dies nur am Rande. Dennoch kann noch nicht von einer deutlichen Erholung der Weltwirtschaft gesprochen werden, diese lahmt nämlich weiter.

Der Bereich zwischen 16.528 und 16.750 Punkten ist das heimische Barometer vorläufig als neutral zu bewerten, hervorzuheben bleibt jedoch die Hürde bei 16.785 Punkten. Um an 17.200 Punkte anknüpfen zu können, bedarf es Notierungen von deutlich über 17.000 Punkten.

Auf der Unterseite würden Verluste unter 16.528 Punkte potenzielle Abschläge auf 16.290 und darunter glatt 16.000 Punkte bedeuten. Schließlich stehen in diesem Bereich noch einige Kurslücken sperrangelweit offen.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Mittwoch mit Zahlen zu durchschnittlichen Nettoeinkommen gemeldet. China zieht am Morgen mit Daten zur Geldmenge M2 per Dezember und der Kreditvergabe nach. Die einzige Meldung aus Europa wird mit Italiens Einzelhandelsumsätzen aus November um 11:00 Uhr durchgegeben, bevor es ab 13:00 Uhr mit Zahlen zu MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche weitergeht.