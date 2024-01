EQS-Adhoc: PIERER Mobility AG: Rekordumsatz und Absatz in 2023

EQS-Ad-hoc: PIERER Mobility AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Ad hoc-Mitteilung gemäß Artikel 17 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) Ad hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR Wels, 10. Jänner 2024 PIERER Mobility AG: Rekordumsatz und Absatz in 2023 Umsatz zwischen EUR 2.650 und 2.670 Mio. (+9%)

Absatz: 381.634 Motorräder (+2%), 157.358 E-Bicycles & Fahrräder (+33%) Rekordumsatz und Absatz in 2023 (vorläufige Zahlen) PIERER Mobility rechnet für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 mit einem Konzernumsatz zwischen EUR 2.650 Mio. und EUR 2.670 Mio., was eine Erhöhung von rund 9 % gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Die Gruppe steigerte den Motorradabsatz im Geschäftsjahr 2023 auf 381.634 verkaufte Stück (+2%). In Europa lag der Absatz bei rund 140.000 Motorrädern und rund zwei Drittel der Motorräder (rd. 240.000) wurden in den Märkten außerhalb Europas, und hier insbesondere in Nordamerika, Indien und Australien, verkauft. Darüber hinaus steigerte die Fahrrad-Division den Absatz um rund 33 % und setzte 157.358 E-Bicycles & Fahrräder (Vorjahr: 118.465) ab. Die vorläufigen Kennzahlen der PIERER Mobility-Gruppe für das Geschäftsjahr 2023 werden am 29. Jänner 2024 veröffentlicht. Über die Gruppe Die PIERER Mobility AG ist die Dachgesellschaft für Europas führenden Hersteller motorisierter Zweiräder und produziert eine vollständige Premium-Markenpalette von KTM, GASGAS und Husqvarna Motorcycles. Mit ihrer Innovationskraft ist PIERER Mobility durch ihre Motorradmarken ein wegweisender Technologieführer für zweirädrige E-Mobilität. Das Premium-Markenangebot bietet weiters Hochleistungskomponenten der Marke WP sowie spezielle KTM X-BOW Hochleistungssportwagen. Kontakt Investor Relations Mag. Melinda Busáné Bellér Tel.: +43 (0) 1 533 1 433 – 70 Email: ir@pierermobility.com Website: www.pierermobility.com





