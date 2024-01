IRW-News: OceanaGold Corp. : OceanaGold ernennt technischen Leiter und Projektleiter

IRW-PRESS: OceanaGold Corp. : OceanaGold ernennt technischen Leiter und Projektleiter

9. Januar 2024 (VANCOUVER) OceanaGold Corporation (TSX:OGC, OTCQX:OCANF) ("OceanaGold" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/oceanagold-corp/ - freut sich, die Ernennung von Bhuvanesh Malhotra zum Chief Technical and Projects Officer mit Wirkung vom 22. Januar 2024 bekannt zu geben.

Gerard Bond, President und Chief Executive Officer von OceanaGold, sagte: "Ich freue mich, Bhuvanesh in unserem Executive Leadership Team willkommen zu heißen. Nach einer umfassenden Suche freuen wir uns, eine so starke und versierte technische Führungspersönlichkeit gewonnen zu haben, die in einer spannenden Wachstumsphase für OceanaGold den Wert unserer Projekte und Studien vorantreiben wird."

Herr Malhotra verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in operativen und technischen Funktionen bei verschiedenen Rohstoffen und Bergbaumethoden, wobei er die Sicherheitsleistung, die operative Exzellenz und den nachhaltigen Wandel vorantrieb.

Zuletzt war Herr Malhotra technischer Direktor (Kupfer und Simandou) bei Rio Tinto in Brisbane, Australien, wo er für die Förderung technischer und betrieblicher Spitzenleistungen zur Maximierung der Anlagenleistung verantwortlich war, einschließlich der Bewertung von Erhaltungs- und Wachstumsoptionen in der gesamten Wertschöpfungskette (Tagebau, Untertagebau, Verarbeitung, Verhüttung, Veredelung und Anlagenverwaltung), um langfristige strategische Ziele zu erreichen. In dieser Funktion war er für die Verwaltung eines globalen Portfolios von Anlagen in Nordamerika, der Mongolei, Südamerika, Australien und Westafrika zuständig. Davor hatte er verschiedene betriebliche und technische Funktionen bei Rio Tinto inne, darunter General Manager, Technical Services und General Manager Operations für die Betriebe West Angelas und Robe Valley von Rio Tinto Iron Ore.

Herr Malholtra hat einen Bachelor of Mining Engineering der Universität Nagpur, Indien.

Über OceanaGold

OceanaGold ist ein wachsender Gold- und Kupferproduzent, der sich verpflichtet hat, auf sichere und verantwortungsvolle Weise den freien Cashflow aus unseren Betrieben zu maximieren und starke Renditen für unsere Aktionäre zu erzielen. Wir verfügen über ein Portfolio von vier Minen: die Haile Gold Mine in den Vereinigten Staaten von Amerika, die Didipio Mine auf den Philippinen und die Macraes und Waihi Betriebe in Neuseeland.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations:

Rebecca Harris, Leiterin, Investor Relations

Tel: +1 604 678 4095

ir@oceanagold.com

www.oceanagold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

