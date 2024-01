Engpässe im Roten Meer - Volvo setzt Produktion in Gent aus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Stockholm (Reuters) - Der Automobilkonzern Volvo will in Folge der Spannungen im Roten Meer die Produktion im belgischen Gent in der kommenden Woche für drei Tage stoppen.

Dies sei eine Reaktion auf Verzögerungen bei Lieferungen von Getrieben, erklärte das Unternehmen am Freitag. Das Werk im schwedischen Göteborg sei nicht betroffen. Der Autobauer, der mehrheitlich dem chinesischen Geely-Konzern gehört, ist nach Tesla der zweite größere Hersteller, der mit Produktionsunterbrechungen auf die Angriffe jemenitischer Huthi-Rebellen auf Frachter im Roten Meer reagiert. Tesla hatte angekündigt, einen Großteil seiner Fahrzeugfertigung im brandenburgischen Werk Grünheide für zwei Wochen zu unterbrechen. Grund sei das Fehlen von Bauteilen wegen der Sicherheitslage im Roten Meer.

(Bericht von Anna Ringstrom, bearbeitet von Tom Käckenhoff. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)