JP Morgan Chase & Co.: Quo vadis?

Im vierten Quartal hat JPMorgan Chase & Co. weniger verdient. Der Nettogewinn ging von 11,0 auf 9,3 Mrd. US-Dollar zurück, dies entspricht einem Gewinn je Anteilsschein von 3,04 (Vorjahr: 3,57) US-Dollar. Einmaleffekte ausgelassen beliefe sich der Überschuss auf insgesamt 3,97 US-Dollar je Aktie. Die ausgewiesenen Einnahmen stiegen von 34,55 auf 38,57 Mrd. US-Dollar.

Wie bereits in einer früheren Prognose aus Anfang 2023 favorisiert, konnte JP Morgan das Widerstandsniveau von 140,00 US-Dollar überwinden und anschließend ein Folgekaufsignal etablieren. Dies erlaubte der Aktie den Weg in Richtung der Verlaufshochs aus 2021 bei 172,96 US-Dollar anzutreten. Dieses Niveau wurde nun erreicht, dort stoppte die Aufwärtsbewegung abrupt. Jetzt gilt es nach der Rallye der letzten Wochen zunächst eine gesunde Pause einzulegen und genügend Kraft für einen späteren Ausbruch zu sammeln.

Einmaleffekte belasten Ergebnis

Insgesamt hat JP Morgan solide Quartalszahlen abgeliefert, aus charttechnischer Sicht und wegen eines ausbleibenden Ausbruchs über 172,96 US-Dollar sollten sich Investoren allerdings von nun an mit einer Konsolidierung zunächst auf das Niveau des 50-Wochen-Durchschnitts bei 163,48 US-Dollar und darüber an die Julihochs von 159,38 US-Dollar auseinandersetzen. Gelingt bereits an dieser Stelle eine Stabilisierung, könnte noch einmal das Rekordhoch aus 2021 ins Visier genommen werden. Ein unmittelbarer Ausbruch darüber würde dagegen vorzeitiges Aufwärtspotenzial an 192,21 US-Dollar freisetzen. Spätestens ab dem Niveau von 153,41 US-Dollar auf der Unterseite sollte spätestens eine Stabilisierung herbeigeführt werden, um nicht einen Trendbruch zu erleiden.